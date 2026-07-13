No renta ser el villano de San Fermín: el 'Joker de los encierros', de nuevo, cazado

El ya conocido como 'Joker de los Sanfermines' ha vuelto a protagonizar este lunes un altercado durante el transcurso del séptimo y penúltimo encierro. Su intento de escalar la fachada de un balcón en la plaza Consistorial ha forzado una rápida intervención de la Policía Municipal. Este estadounidense, ya identificado como Lacey Mrzena, se ha convertido en la persona más fotografiada de la edición y en todo un fenómeno viral por su caracterización del célebre villano del universo de DC Cómics. Su comportamiento, manifiestamente orquestado para la viralidad en redes sociales, choca frontalmente con el dispositivo de seguridad y puede crear un escenario de peligro innecesario.

Cronología de los hechos Su aparición el martes 7 de julio en el primero de los encierros, el protagonizado por la ganadería de Fuente Ymbro, se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la carrera en redes sociales. Los usuarios comenzaron a interesarse por la historia de este joven, originario de Chicago y muy activo en plataforma digitales, mientras él continuaba saltando al asfalto en todas y cada una de las citas. Fue el día 11 de julio, en la carrera de los José Escolar, cuando Mrzena se hizo con un hueco entre las astas de un toro, sacó su teléfono y comenzó a grabarse. Unos agentes le interceptaron en la plaza de toros, le identificaron y le detuvieron, tal y como indica la norma, la ordenanza municipal de los encierros. ““ Tras ser propuesto para sanción por las autoridades, Mrzena volvió a ser interceptado al día siguiente y apartado en el último momento del sexto encierro, el de La Palmosilla. El estadounidense usó entonces sus perfiles sociales para denunciar "prejuicios" y que la policía le estaba utilizando "como ejemplo para hacer cumplir la prohibición de grabar". "Me están discriminando", concluyó en una publicación. Todo ello, sumado al incidente de este mismo lunes, ha confirmado a este joven como el personaje más controvertido de estos festejos, con gran división de opiniones entre otros usuarios de redes. El Joker corre junto a otros mozos ante los toros del quinto encierro de los Sanfermines 2026 EFE/J.P. Urdiroz

La fascinación por el personaje Desde la viñeta del cómic hasta su salto a la gran pantalla, el Joker pasará a la historia no solo como la némesis perfecta del héroe Batman, sino como arquetipo del caos social. Actores de la talla de Jack Nicholson, el desaparecido Heath Ledger o, más recientemente, Joaquin Phoenix han sido su rostro en Hollywood, pero su figura trasciende el mero disfraz. Cuando alguien decide encarnar este papel en el asfalto de Pamplona, no solo se está poniendo una máscara, está aludiendo de alguna manera a la confrontación contra el sistema. Ver a este "villano" en la vida real, rompiendo la coreografía perfecta de San Fermín, genera una fascinación hipnótica y es para el público una forma de transgresión visual. No en vano, a pesar de su comportamiento imprudente y contra la norma, la gente se sigue acercando a él para pedirle fotografías. No obstante, lo que podría significar una disruptiva nota de color ha pasado a ser, según las autoridades, "un obstáculo para la seguridad pública". Un hecho como escalar una fachada en un momento de máxima tensión, con miles de personas concentradas, es una temeridad que pone en peligro tanto al individuo como a quienes le rodean. Es comúnmente conocido que uno de los secretos del éxito de los Sanfermines es el equilibrio entre la libertad individual y la seguridad común. Siguiendo con el paralelismo, ¿es este 'villano' el que obliga a los servicios de emergencias y a las fuerzas de seguridad a desviar su atención de donde realmente son necesarios? San Fermín 2026: Multas de hasta 60.000 euros para sancionar conductas temerarias en los encierros RTVE.es