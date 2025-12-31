El PSOE reconoce que pagó 15.000 euros a Leire Díez por trabajos periodísticos en 2017

El PSOE ha reconocido que pagó a la exmilitante Leire Díez 15.612 euros por trabajos periodísticos para el partido en Cantabria. Así lo recoge un escrito remitido al juez Arturo Zamarriego, en el marco del caso sobre las presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que Díez está investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En el escrito remitido al juez en el marco de la causa en el que Díez está investigada por ofrecer presuntamente beneficios judiciales a personas imputadas a cambio de información sensible sobre la UCO, el abogado del PSOE Alberto Cachinero señala que Díez "no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido".

El PSOE responde a un requerimiento del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que quería averiguar si Díez desempeñó alguna actividad en el PSOE y si recibió por ello alguna remuneración económica. La formación admite haber abonado a Leire Díez 15.612 euros brutos en 2017 por prestar "servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista".

Además, el documento detalla que Díez fue concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en ese municipio y que ese es el único cargo que ha desempeñado en representación del PSOE.

Este documento también detalla que la exmilitante ha estado afiliada al PSOE desde que se dio de alta en la agrupación de Portugalete, en Bizkaia, el 18 de abril de 2006, y que después pasó a la agrupación de Vega del Pas, en Cantabria, hasta el 4 de junio de 2025, cuando causó baja.

En el oficio, fechado el 25 de noviembre de 2025, el juez solicitaba al PSOE que detallara si Leire Díez es o ha sido afiliada al partido, así como la fecha de alta y cese, y si en ese tiempo desempeñó alguna actividad dentro de la formación.

El partido responde al juez en el escrito en el que detalla cuál ha sido la relación como afiliada de la investigada y lo acompaña del certificado acreditativo de la fecha de alta y cese de Díez como militante.

Díez afronta en estos momentos dos causas judiciales. El juez Zamarriego la imputó el pasado mes de julio por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios en los que se le escucha ofrecer supuestos favores de la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En la otra causa que Díez afronta como imputada se investigan si la exmilitante del PSOE, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso cobraron más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.