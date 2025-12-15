RTVE estrena en exclusiva el tráiler de 'La misteriosa mirada del flamenco', ganadora de un premio en Cannes

La misteriosa mirada del flamenco, la ópera prima de Diego Céspedes galardonada en el Festival de Cannes con el Gran Premio del Jurado a la Mejor Película (Un Certain Regard), ganadora del Premio Sebastiane Latino en el Festival de San Sebastián y elegida por Chile para representar al país en la carrera de los Premios Oscar y también de los Premios Goya, se estrenará en España el próximo 16 de enero de 2026 de la mano de BTeam Pictures.

La misteriosa mirada del flamenco fue la encargada de poner el broche de oro como título de clausura en la Sección Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El primer cortometraje de Céspedes, El verano del león eléctrico fue galardonado con el Primer Premio de la Cinéfondation de Cannes en 2018, y su segundo cortometraje, The Melting Creatures se estrenó mundialmente en la Semana de la Crítica de Cannes y abrió la sección Zabaltegi de San Sebastián (SSIFF). 'La misteriosa mirada del flamenco' ganó el Premio a la Coproducción en el Torino Film Lab en 2020.

Se trata de una coproducción vasca de Irusion que llegará a los cines españoles el 16 de enero de 2026 de la mano de BTeam. La película está producida por Quijote Films (Chile) y Les Valseurs (Francia), además de por Irusoin, Weydemann Bros Films (Alemania) y Wrong Men (Bélgica), en asociación con Arte France Cinema, está protagonizada por Tamara Cortés, Matías Catalán, Paula Dinamarca, Claudia Cabezas y Luis Dubó.

Para Diego Céspedes: "Esta no es una historia de héroes. Simplemente quiero reclamar a aquellos que fueron dejados de lado y olvidados. Y también reírse un poco".

Diego Céspedes RTVE.es

La sinopsis es la siguiente: a comienzos de los años 80, en el desierto chileno, Lidia, una niña de once años, crece en el seno de una amorosa familia queer marginada en un polvoriento pueblo minero. Son culpados por una misteriosa enfermedad que comienza a propagarse, se dice que se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro. En este western moderno, Lidia emprende una búsqueda de venganza, enfrentándose a la violencia, el miedo y el odio, donde la familia es su único refugio y el amor podría ser el verdadero peligro.

Cartel de 'La misteriosa mirada del flamenco' RTVE.es

Diego Céspedes es un cineasta chileno. Estudió Cine y Televisión en la Universidad de Chile. En 2018 escribió y dirigió su primer cortometraje, El verano del león eléctrico, que ganó el Primer Premio de la Cinéfondation en el Festival de Cannes y el Premio Nido en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película también fue seleccionada en los principales festivales internacionales como Sundance, Palm Springs, Biarritz y AFI Fest. En 2022, regresó a Cannes con The Melting Creatures, su segundo cortometraje de ficción, que tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival de Cine de Cannes.

El corto también formó parte de la selección oficial en festivales como Toronto, San Sebastián y Clermont-Ferrand. Además de su trabajo como director, Céspedes trabajó como director de fotografía y editor en varios cortometrajes durante sus años universitarios, entre ellos Non-Castus, que recibió una Mención Especial en el Festival de Cine de Locarno.