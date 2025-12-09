Así es el tráiler de 'El fantasma de mi mujer': Javier Rey, Loreto Mauleón y María Hervás en una comedia irreverente

El fantasma de mi mujer es el título de la nueva comedia de María Ripoll protagonizada por Javier Rey, Loreto Mauleón y María Hervás. Con la participación de RTVE en la producción, llegará a las salas el próximo 20 de febrero.

Comedia de enredos sobrenaturales (o no), la trama gira en torno a Fernando (Javier Rey), que vive un matrimonio tranquilo con María (Loreto Mauleón) mientras tiene un lío con Julia (María Hervás). Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María. Un accidente, vamos, que no quería matarla, pero que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa? ¿O existe otra explicación?

El reparto lo completan Marco Cáceres y Macarena Gómez, además de Judit Martín, Carlos Vicente, Alba Florejachs y Elisenda Roca. El fantasma de mi mujer es un argumento original de Germán Aparicio con un guion escrito por Germán Aparicio, Araceli Álvarez de Sotomayor, Olga Iglesias y María Ripoll.

Póster de 'El fantasma de mi mujer'

La película es una coproducción hispano-belga de Mediacrest Aries, AIE - Mediacrest Entertainment, con Ciudadano CISKUL (España) y AT Production (Bélgica), y será distribuida por A Contracorriente Films.