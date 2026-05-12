Doce películas nominadas y ganadoras en Cannes que puedes ver gratis en RTVE Play

Una de las citas más esperadas en el mundo del cine está a punto de empezar. El Festival de Cannes abre sus puertas este martes 12 de mayo y durante 12 días consecutivos centenares de estrellas, productores y profesionales de la industria se pasearán por el Palacio de Congresos de la ciudad francesa.

Algunos de los proyectos que se presentarán a lo largo de estas dos semanas tienen un sello muy español. Rodrigo Sorogoyen llegará con El ser querido, una cinta que comparte la misma premisa que Valor sentimental, aunque solo eso. Los Javis competirán directamente por la Palma de Oro con La bola negra, una película sobre la obra inconclusa de Federico García Lorca y que reúne a la plana mayor del cine español.

RTVE ya sabe lo que es que una de sus ficciones resulte premiada. Es el caso de Esto no es Suecia, la primera serie original de RTVE Play. En Cannes inauguró la Sección Oficinal de Cannes Series y consiguió el premio a Mejor Interpretación para Aina Clotet, también creadora de la comedia.

Para estos 12 días, te ofrecemos 12 títulos (algunos españoles) que fueron nominados o ganadores en Cannes y que puedes disfrutar de forma gratuita en RTVE Play.

Retrato de una mujer en llamas Cine Club Play Cine - Retrato de una mujer en llamas Considerada una de las mejores películas francesas, relata la historia de amor en silencio entre una pintora y una joven a la que retrata en 1770.... Ver película La cinta francesa compitió por la Palma de Oro a Mejor película, pero no se fue de vacío, ya que consiguió el premio a Mejor guion. Recayó en la directora y guionista Céline Sciamma, que narra en este drama romántico la misión de Marianne, que debe pintar a Héloïse, una joven que acaba de abandonar el convento.

La buena estrella Cine Club Play Cine de siempre - La buena estrella Antonio Resines, Maribel Verdú y Jordi Mollà protagonizan un triángulo amoroso basado en hechos reales. Drama romántico ganador de cinco premios Go... Ver película Ganadora de la categoría Un Certain Regard, con la mención especial del jurado. Ricardo Franco coescribió junto a Ángeles González-Sinde la historia basada en hechos reales de Rafael (Antonio Resines), Marina (Maribel Verdú) y Daniel (Jordi Mollà), un carnicero, una mujer tuerta y su amante.

Doctor Zhivago Cine de siempre Cine clásico - Doctor Zhivago Drama romántico ambientado en la revolución bolchevique. Basado en la novela de Boris Pasternak, consiguió cinco Oscar, entre ellos el de Mejor gui... Ver película Nominada a la Palma de Oro, la película dirigida por David Lean está basada en la novela de homónima Borís Pasternak. En Moscú, Yuri Zhivago ha crecido en una familia que le trata como un hijo más. Tanto, que desean casarlo con su hija Tonya. Sin embargo, el encuentro con una joven llamada Lara cambia los planes del estudiante de Medicina.

Lo que arde Somos cine Somos cine - Lo que arde Ganador de dos premios Goya, este drama narra la historia de Amador, un hombre que regresa a su aldea tras salir de la cárcel por provocar un incen... Ver película La tercera película de Óliver Laxe resultó ganadora en el Premio del Jurado y fue nominada al galardón Un Certain Regard. La ficción, que se desarrolla en la Galicia rural, aborda el problema de los incendios forestales. El reparto está compuesto por actores no profesionales como Amador Arias y Benedicta Sánchez, un pirómano salido de prisión y su madre.

Border Cine Club Play Cine- Border Una oficial de aduanas capaz de oler el miedo desarrolla una atracción inusual por un extraño viajero mientras colabora en una investigación polici... Ver película La película consiguió el premio Un Certain Regard a Mejor película. La adaptación de la novela de John Ajvide Lindqvist cuenta la historia de Tina (Eva Melander), una agente de aduanas que es capaz de detectar la culpabilidad de alguien a kilómetros. Sin embargo, en el caso de Vore (Eero Milonoff), sus habilidades se ponen a prueba por primera vez.

Drive my car Cine Club Play Cine - Drive my car Dirigida por Ryusuke Hamaguchi, esta adaptación del relato homónimo de Haruki Murakami se alzó con el Oscar a mejor película internacional en 2022.... Ver película En Cannes, Drive my car se hizo con Mejor guion para Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe y con el reconocimiento de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI). Yusuke Kafuku es un actor y director de teatro, protagonista de la cinta basada en un relato corto de Haruki Murakami.

Todo sobre mi madre Cine de siempre Historia de nuestro cine - Todo sobre mi madre Clásico de Almodóvar triunfador en los Oscar, los Globos de Oro, Cannes y los Goya en 1999. Un drama protagonizado por Cecilia Roth, Marisa Paredes... Ver película En Cannes, Pedro Almodóvar consiguió no solo competir por la Palma de Oro, sino que se llevó a España el premio a Mejor dirección y el galardón del Jurado Ecuménico. La película de culto habla sobre Manuela (Cecilia Roth), una mujer destrozada por la muerte de su hijo

Sorry we missed you Cine Club Play Cine - Sorry we missed you Ricky y su familia han estado peleando para salir adelante económicamente desde la crisis de 2008. Un día se presenta una nueva oportunidad.... Ver película Ken Loach y Paul Laverty, director y actor, soñaron la Palma de Oro. Ricky (Kris Hitchen) y su familia luchan en este drama social por salir adelante en medio de la crisis financiera de 2008. Su libertad crece parcialmente cuando adquieren una furgoneta y crean una franquicia.

El sol del futuro Cine internacional Cine - El sol del futuro Comedia dramática italiana que reflexiona sobre el cine dentro del cine. Dirigida y protagonizada por Nanni Moretti, fue nominada a la Palma de Oro... Ver película Cinta que estuvo a punto de obtener la Palma de Oro. Nanni Moretti vuelve a dirigir y a protagonizar una comedia dramática en la que el cine vuelve a ser el centro de todo. En esta, un director ve cómo su mundo comienza a venirse abajo mientras intenta sacar adelante su última película.

Pacifiction Somos cine Cine - Pacifiction Un thriller político de Albert Serra. Protagonizado por Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Marc Susini, Matahi Pambrun y Sergi López. Ganador de do... Ver película Albert Serra se quedó a las puertas de conseguir la Palma de Oro. El drama, ambientado en Tahití, refleja el miedo y la preocupación de la población local tras el avistamiento de un submarino en las inmediaciones de la isla.

Girl Cine Club Play Cine - Girl Película belga ganadora de cuatro premios en Cannes y nominada al Globo de Oro. Lara, joven transgénero de 15 años, sueña con convertirse en bailar... Ver película La cinta del belga Lukas Dhont se coronó en Cannes: mejor ópera prima (Cámara de Oro), reconocimiento de la FIPRESCI y Mejor interpretación en Un Certain Regard para Victor Polster; en esta última categoría también consiguió una nominación a Mejor película. Un drama en la que una joven transgénero sueña con ser bailarina.