Doce películas nominadas y ganadoras en Cannes que puedes ver gratis en RTVE Play
- El festival arranca el 12 de mayo y se presentarán algunos proyectos españoles
- Esto no es Suecia, la primera ficción original de RTVE Play, galardonada en Cannes en 2024
Una de las citas más esperadas en el mundo del cine está a punto de empezar. El Festival de Cannes abre sus puertas este martes 12 de mayo y durante 12 días consecutivos centenares de estrellas, productores y profesionales de la industria se pasearán por el Palacio de Congresos de la ciudad francesa.
Algunos de los proyectos que se presentarán a lo largo de estas dos semanas tienen un sello muy español. Rodrigo Sorogoyen llegará con El ser querido, una cinta que comparte la misma premisa que Valor sentimental, aunque solo eso. Los Javis competirán directamente por la Palma de Oro con La bola negra, una película sobre la obra inconclusa de Federico García Lorca y que reúne a la plana mayor del cine español.
RTVE ya sabe lo que es que una de sus ficciones resulte premiada. Es el caso de Esto no es Suecia, la primera serie original de RTVE Play. En Cannes inauguró la Sección Oficinal de Cannes Series y consiguió el premio a Mejor Interpretación para Aina Clotet, también creadora de la comedia.
Para estos 12 días, te ofrecemos 12 títulos (algunos españoles) que fueron nominados o ganadores en Cannes y que puedes disfrutar de forma gratuita en RTVE Play.
Retrato de una mujer en llamas
La cinta francesa compitió por la Palma de Oro a Mejor película, pero no se fue de vacío, ya que consiguió el premio a Mejor guion. Recayó en la directora y guionista Céline Sciamma, que narra en este drama romántico la misión de Marianne, que debe pintar a Héloïse, una joven que acaba de abandonar el convento.
La buena estrella
Ganadora de la categoría Un Certain Regard, con la mención especial del jurado. Ricardo Franco coescribió junto a Ángeles González-Sinde la historia basada en hechos reales de Rafael (Antonio Resines), Marina (Maribel Verdú) y Daniel (Jordi Mollà), un carnicero, una mujer tuerta y su amante.
Doctor Zhivago
Nominada a la Palma de Oro, la película dirigida por David Lean está basada en la novela de homónima Borís Pasternak. En Moscú, Yuri Zhivago ha crecido en una familia que le trata como un hijo más. Tanto, que desean casarlo con su hija Tonya. Sin embargo, el encuentro con una joven llamada Lara cambia los planes del estudiante de Medicina.
Lo que arde
La tercera película de Óliver Laxe resultó ganadora en el Premio del Jurado y fue nominada al galardón Un Certain Regard. La ficción, que se desarrolla en la Galicia rural, aborda el problema de los incendios forestales. El reparto está compuesto por actores no profesionales como Amador Arias y Benedicta Sánchez, un pirómano salido de prisión y su madre.
Border
La película consiguió el premio Un Certain Regard a Mejor película. La adaptación de la novela de John Ajvide Lindqvist cuenta la historia de Tina (Eva Melander), una agente de aduanas que es capaz de detectar la culpabilidad de alguien a kilómetros. Sin embargo, en el caso de Vore (Eero Milonoff), sus habilidades se ponen a prueba por primera vez.
Drive my car
En Cannes, Drive my car se hizo con Mejor guion para Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe y con el reconocimiento de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI). Yusuke Kafuku es un actor y director de teatro, protagonista de la cinta basada en un relato corto de Haruki Murakami.
Todo sobre mi madre
En Cannes, Pedro Almodóvar consiguió no solo competir por la Palma de Oro, sino que se llevó a España el premio a Mejor dirección y el galardón del Jurado Ecuménico. La película de culto habla sobre Manuela (Cecilia Roth), una mujer destrozada por la muerte de su hijo
Sorry we missed you
Ken Loach y Paul Laverty, director y actor, soñaron la Palma de Oro. Ricky (Kris Hitchen) y su familia luchan en este drama social por salir adelante en medio de la crisis financiera de 2008. Su libertad crece parcialmente cuando adquieren una furgoneta y crean una franquicia.
El sol del futuro
Cinta que estuvo a punto de obtener la Palma de Oro. Nanni Moretti vuelve a dirigir y a protagonizar una comedia dramática en la que el cine vuelve a ser el centro de todo. En esta, un director ve cómo su mundo comienza a venirse abajo mientras intenta sacar adelante su última película.
Pacifiction
Albert Serra se quedó a las puertas de conseguir la Palma de Oro. El drama, ambientado en Tahití, refleja el miedo y la preocupación de la población local tras el avistamiento de un submarino en las inmediaciones de la isla.
Girl
La cinta del belga Lukas Dhont se coronó en Cannes: mejor ópera prima (Cámara de Oro), reconocimiento de la FIPRESCI y Mejor interpretación en Un Certain Regard para Victor Polster; en esta última categoría también consiguió una nominación a Mejor película. Un drama en la que una joven transgénero sueña con ser bailarina.
El caftán azul
El drama marroquí estuvo nominado a la Mejor película en la categoría Un Certain Regard. Narra la relación de Halim y Mina, una pareja que regenta una tienda de caftanes —una túnica de algodón o seda— y cuya tranquilidad se verá alterada por una enfermedad y por la llegada de un aprendiz.