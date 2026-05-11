Rúa del Barça hoy, celebración del campeón de Liga 2025/26: hora, dónde ver y recorrido

Hoy, lunes 11 de mayo a partir de las 17 horas el FC Barcelona celebra la rúa por las calles de la Ciudad Condal como flamante ganador de la Liga 2025/26. El equipo azulgrana acaba de conquistar su segundo título seguido de la mano del entrenador alemán, Hansi Flick. Una Liga que terminó de cerrar este domingo tras ganar con comodidad el clásico del fútbol español ante el Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou. Tras la victoria, se desató la celebración y los jugadores pudieron levantar el trofeo liguero ante su afición.

El Barcelona llegaba al choque con el equipo blanco con la tranquilidad de saber que el empate le valía para conseguir la Liga de forma matemática y pronto se le puso el marcador de cara. El inglés Marcus Rashford transformó de forma brillante una falta para colocar el 1-0 en el marcador en el minuto 8 de encuentro. Y Ferran Torres se encargó de anotar por la escuadra el segundo tras un pase de tacón de Dani Olmo. Corría el minuto 19 y el Barça tenía encarrilado el partido.

En la segunda parte solo las paradas de Courtois evitaron que la goleada fuera mucho mayor. El Real Madrid tuvo pocas ocasiones para intimidar a Joan García. Un gol anulado por fuera de juego de Bellingham fue la ocasión más clara para los de Arbeloa, que cierran una nueva temporada en blanco y tras una semana de lo más convulsa por la pelea interna entre Valverde y Tchouaméni. Los minutos fueron pasando y en la mente de los jugadores del Barcelona se impuso el conformismo y la celebración posterior y los blancos solo querían que se terminara la pesadilla cuanto antes.

El pitido final del árbitro desató la celebración de los jugadores culés, que pudieron levantar el trofeo de campeones en el césped del Camp Nou. Para el técnico azulgrana Hansi Flick fue un triunfo agridulce porque horas antes del partido había fallecido su padre, al que dedicó el trofeo liguero. El objetivo del Barcelona, con 91 puntos en el bolsillo, es ahora alcanzar la cifra mágica de los 100 en las tres jornadas que quedan por disputar.

Recorrido de la rúa del Barça El Barcelona celebra este lunes con sus aficionados y con una rúa por las calles de la ciudad su vigésimo noveno título de Liga. El equipo saldrá del Spotify Camp Nou a partir de las 17 horas para iniciar un recorrido en autobús abierto por las calles de la Ciudad Condal. La rúa acabará en el punto de salida, frente al estadio azulgrana. Tras salir a las 17 horas del estadio azulgrana, el recorrido avanzará por la Travessera de les Corts hasta la calle Numancia, continuará por la calle Berlín y la calle París hasta llegar a Balmes. Desde allí, la comitiva bajará hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, que recorrerá en dirección al centro de la ciudad hasta llegar al Passeig de Gràcia. La rúa continuará subiendo por el Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera (Casa Milà). El trayecto de regreso se hará por la calle Provença hasta Aribau, conectando nuevamente con la calle París y la avenida de Sarrià hasta llegar otra vez a la Travessera de les Corts. La rúa finalizará en el punto de salida, frente al Spotify Camp Nou. ““ Según informa el club, la rúa contará con tres grandes puntos de animación distribuidos a lo largo del recorrido: Josep Tarradellas con calle Berlín/París.

Calle Balmes con Gran Via.

Consell de Cent con Passeig de Gràcia. Estos espacios dispondrán de estructuras escénicas elevadas, equipos de sonido profesionales, DJ en directo, speakers, efectos especiales y reparto de material de animación para intensificar el ambiente festivo durante el paso del equipo.