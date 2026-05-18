Pedro Almodóvar: "Se puede vivir perfectamente sin Palma de Oro"

Pedro Almodóvar ya está en Cannes para presentar Amarga Navidad, que este martes compite en el festival en el que compite nuevamente por la Palma de Oro. En un hotel de la ciudad , el director desgrana sus impresiones un día antes de volver a pisar la alfombra roja del Gran Teatro Lumière, en una las citas más esperadas

“Se puede vivir perfectamente sin una Palma de Oro", explica en una entrevista con el Telediario de TVE. El director se ha pronunciado sobre uno de los debates del certamen, la relación entre arte y política. “Separar arte y política es un gravísimo error y una gran cobardía, es el miedo el que lo separa", analiza. Y avanza: "En mi próxima película habrá humor, humor muy negro".

Para Almodóvar es la séptima ocasión que compite en Cannes tras Todo sobre mi madre (premio a la mejor dirección en 1999), Volver (Mejor guion y premio de interpretación para todo el reparto femenino en 2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Julieta (2016) y Dolor y gloria (premio a la mejor interpretación para Antonio Banderas en 2019). Además, La mala educación inauguró fuera de competición el certamen de 2004.