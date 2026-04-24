'Imprescindibles' retrata a Atín Aya, el fotógrafo del silencio

‘Imprescindibles’ estrena el documental ‘Atín Aya. Retrato del silencio’, de Alejandro Toro y Hugo Cabezas. Esta coproducción de RTVE se adentra en la vida y la obra de uno de los mejores fotógrafos españoles del siglo XX, que fue una importante inspiración para la estética de la película 'La isla mínima', y lo hace a través de su trabajo más reconocido y de imágenes inéditas.

‘Retrato del silencio’

Atín Aya es considerado el retratista del silencio. Un fotógrafo documentalista que fue capaz de transmitir el alma de las personas a través de su cámara. ¿Qué hay detrás de una personalidad tímida y solitaria?

En el documental sse dará a conocer a los protagonistas de sus fotografías

Este documental es un recorrido vital por su vida y su obra, sus referentes y fotógrafos coetáneos. Un viaje desde sus trabajos más reconocidos en los años 90 a sus fotografías inéditas a través de los lugares más representativos, donde se dará a conocer a los protagonistas de sus fotografías.

Contará con testimonios de voces de prestigio de la fotografía española, como Alberto García-Alix, Jordi Socías o Isabel Muñoz, así como Alberto Rodriguez y Rafael Cobos, que se inspiraron en su obra para la estética de su película ‘La isla mínima’.