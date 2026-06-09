'Documentos TV' estrena 'Estados Unidos en guerra'

‘Documentos TV’ estrena este miércoles ‘Estados Unidos en guerra’, un documental que revela cómo la guerra ha forjado, desde su origen, la identidad nacional de este país. A través de la recreación de sus guerras y con las declaraciones de historiadores y archivo histórico, el documental recorre la historia bélica de Estados Unidos, su transformación del orden mundial y la imposición de su moral al mundo.

Estados Unidos, potencia militar desde el siglo XIX

Estados Unidos, la primera potencia del mundo, “ha estado permanentemente en guerra desde que se convirtió en una nación independiente”. Es la declaración del historiador militar de la Universidad de Cornell David Silbey, con la que comienza ‘Estados Unidos en guerra’, el documental que emite ‘Documentos TV’.

Soldados uniformados en la recreación de una batalla de la Guerra de la Independencia de EEUU

Desde su Declaración de Independencia en 1776, cuando George Washington se levantó contra las tropas del rey Jorge de Inglaterra y hasta la elección de Donald Trump, el ciudadano estadounidense percibe la guerra como la razón de ser de Estados Unidos. En su haber bélico cuentan, desde el punto de vista interno, la Guerra de Secesión, los conflictos de expansión contra Francia, España, México y los pueblos indígenas y, en el exterior, la guerra de Vietnam y los conflictos en Oriente Medio, entre otros.

Pero, según los expertos, Estados Unidos se dio cuenta de su poder en la Primera Guerra Mundial. Envió a Europa a dos millones de hombres, su industria armamentística se desarrolló rápidamente y aprendió a desplegar tropas al otro lado del océano. “Marcó el inicio de lo que algunos historiadores han dado en llamar la era de Estados Unidos como superpotencia”, asegura, Lora Vogt, historiadora del Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial de Kansas.

Su exitosa intervención en la Segunda Guerra Mundial transformó la economía americana y sentó los cimientos para situarse en una posición de poder sin precedentes. Pero, ante todo, Estados Unidos se convirtió en el primer país con armamento nuclear. “Se trata de una bomba atómica, lo que conlleva a dominar el poder natural del universo”, explicaba, en 1945, el presidente Truman. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del nuevo orden internacional que hoy está en transformación.

Con su superioridad militar y política, Estados Unidos ha jugado a imponer su moral al mundo según muestra este documental. “Siempre hemos arrastrado esa idea de que nosotros somos los buenos, que luchamos por una buena causa”, afirma Silbey. Sin embargo, las últimas contiendas estadounidenses en el continente asiático, Vietnam y los conflictos en Irak y Afganistán no dieron los frutos deseados. Aun así, “los estadounidenses están convencidos de que su país salvó a la civilización de males terribles”, asegura Stephen Biddler, historiador militar de la Universidad de Columbia. Su política de compromiso mundial que se traduce, en la actualidad, en el destacamento permanente de 200.000 soldados por las más de 800 bases estadounidenses distribuidas por el mundo, sus once portaviones y sus 11.000 cazas parecen evidenciar que Estados Unidos está preparado para afrontar nuevos conflictos.