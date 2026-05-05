PhotoEspaña 2026: Chema Madoz eleva la leve poesía de lo cotidiano

Los objetos cotidianos sueñan con ser otra cosa, transformarse, viajar, trascender su realidad. La mirada poética del fotógrafo madrileño Chema Madoz les permite alzar el vuelo con un poso de humor y, a veces, un toque de desencanto.

De raíces surrealistas, influenciado por Magritte y las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, su trabajo es intuitivo y parte siempre del hallazgo. Madoz construye una imagen en su cabeza y luego la recrea en tres dimensiones para que los demás podamos descubrir "el misterio en lo cotidiano".

Uno o dos elementos se citan en una imagen en blanco y negro, con una luz natural que le lleva a la infancia y a los sueños. Las combinaciones entre los objetos quiebran la lógica habitual, y sus fotos dan la sensación de ver algo familiar y extraño a la par.

Un yunque con esferas de cristal. FOTO: Chema Madoz

En una entrevista con RTVE.es, Madoz confiesa que su vida ha ido cambiando en los últimos años y ha ido "ampliando también un poco la propia temática, preocupaciones que antes no estaban en mi cabeza. Ahora yo creo que hay imágenes giran en torno a ellas, tal vez el fracaso o la enfermedad, problemas de la edad que, con el paso del tiempo, han afectado a casi todo".

Menciona que en sus inicios su obra estaba influenciada por Marcel Duchamp, llegado a la madurez, frente a un cierto sentimiento de derrota, intenta "pasar todo por el tamiz del humor o de la ironía. A lo mejor hay una mirada en alguna de las imágenes que pueda ser un poco trágica, pero siempre manteniendo ese desdoblamiento a la hora de intentar plasmarla".

De la fotografía analógica ha pasado a la digital, pero una forma le sigue recordando a otra. En el mundo onírico de Madoz un jarrón puede jugar a ser un bolo, aunque acabe roto en mil pedazos, o una jarra convertirse en una seductora mujer de espaldas con un ajustado vestido negro.

Una jarra con una cadena. FOTO: Chema Madoz