Una de las nuevas obras de Chema Madoz (1958) es la bucólica fotografía de un avión entre unas nubes que parecen de algodón. Pero si nos acercamos a la imagen comprobamos que, en realidad, es un avión de juguete encima de la nieve que nos dejó la tormenta Filomena. La podemos ver (hasta junio) en la nueva exposición del artista madrileño en la Galería Elvira González, en la que continúa explorando los significados ocultos y potenciales del objeto. Y, como novedad, expone una escultura tan sorprendente como el resto de su obra.

"Son obras -nos cuenta Chema- realizadas entre 2019 y 2020. Y para confeccionarlas me he dejado llevar por la intuición, por el día a día, trabajando sin una dirección concreta. Luego, a posteriori, he intentado encontrar una cierta relación entre ellas. En este caso, a diferencia de otros trabjaos anteriores, prima una idea de fragilidad, por la pandemia que vivimos, aunque no tuviera nincuna intención de trabajar sobre el coronavirus ni nada parecido. Pero es inevitable que esos momentos personales que te tocan vivir se filtren en tu trabajo".

Sin título, ©Chema Madoz (2020), cortesía Galería Elvira González

Por eso confiesa que: "El coronavirus está sugerido en algunas de las imágenes. Como en esa fotografía de unas escaleras formadas por columpios, que es una invitación a subirlas pero que, a la vez, nos da bastante respeto hacerlo por la inestabilidad propia del objeto en sí".

"Al igual -añade- que la imagen del castillo de naipes que parece apuntar la idea de que la vida es una edificación que tiene tal punto de fragilidad que necesita estar protegida por el propio andamio que ha servido para su contrucción. O la balanza en la que encontar el equilibrio es casi una misión imposible. Hay unas cuantas imágenes que reflejan esa situación que vivimos".

"A pesar de eso -añade-, en las imágenes sigue habiendo humor e ironía, que es algo en lo que vengo trabajando y que creo que es necesario y terapéutico en estos momentos. Creo que se agradece".

Sin título, ©Chema Madoz (2020), cortesía Galería Elvira González

El Rastro es una de sus fuentes de inspiración La pandemia también ha dificultado su proceso de trabajo: "Sí -confiesa-, porque yo suelo buscar muchos de mis materiales en el Rasto de Madrid y ha estado muchos meses cerrado, lo que lo ha ralentizado y complicado todo. También en determinadas tiendas que han estado cerradas, lo que en ocasiones me ha llevado a recurrir a Internet". En cuanto a si busca los objetos o los encuentra, Chema asegura que: "A veces voy al Rastro a buscar cosas que necesito y acabo volviendo con otras con las que no contaba. E incluso a veces cojo cosas que no sé en qué las voy a utilizar, pero que me llaman la atención por alguna razón. Termino conviviendo con ellos y, normalmente, suelen surgir ideas a partir de ellos". A pesar de esas casualidades, el fotógrafo asegura que sus obras: "Normalmente son fruto de la reflexión, aunque eso no quita que a veces el azar juegue un papel importante. Pero creo que realmente lo que cambia es que normalmente se hace el ejercicio de reflexión antes de crear la imagen y en esos casos, esa reflexión se hace con posterioridad. Intentando evitar que esa imagen se quede en un simple chispazo o un simple gag. Por lo que a veces las dejo reposar par ver si resisten el paso del tiempo". Sin título, ©Chema Madoz (2020), cortesía Galería Elvira González

Aunque las obras sean laboriosas busca la idea de "levedad" Entre las fotografías nos llama la atención una pirámide de cartas que se ha construido con la ayuda de un andamio. "Es una de las obras que me han exigido un trabajo manual más laborioso y delicado. En la exposición hay imágenes que han sido complejas de construir junto a otras que tienen una composición muy simple, como esa del avioncito que simplemente he puesto sobre la nieve, de forma que nos evoque que vuela sobre las nubes". "Pero aunque las imágenes tengan mucho trabajo detrás, siempre busco la idea de la levedad -continúa-. Intento que ese trabajo previo no se convierta en un lastre". Como suele ser habitual en sus trabajos, ni la fotografías ni la exposición tienen título. "En las exposiciones en las que presento obra nueva no suelo poner títulos -confiesa-. Es un ejercicio que para mí tiene que ver con el respeto a la inteligencia del espectador. Creo que la fotografía es un ejercicio de comunicación visual en el que ya estás poniendo en pie una idea, por eso no necesitas darle más pistas al espectador que las que proporciona la propia imagen. Y a partir de ahí cada uno tendrá que hacer su lectura. Creo que así es mucho más atractivo para todos" "De la misma forma que a nos gusta asomarnos a la literatura, al teatro... para enriquecernos con la mirada de otros. Ese mismo ejercicio me gusta proponerlo en el sentido contrario, para ver cómo la mirada del espectador puede enriquecer la de los artistas". El fotógrafo Chema Madoz durante la presentación de su exposición EFE/Luca Piergiovanni

El tamaño importa En la exposición se combinan fotografías pequeñas con otras enormes. "A mi me suelen gustar las fotografías pequeñas -confiesa Chema-porque el espectador se tiene que acercar y se establece una relación más íntima. Mientras que las grandes casi las podemos ver desde el otro extremo de la sala. Aunque en esta exposición, curiosamente, hay muchas más imágenes grandes de lo habitual". El cartel de la exposición es una fotografía que muestra a una oreja rodeada por una corona de espinas. "La corona de espinas -confiesa- es uno de esos objetos que, como decía antes, te encuentras y te llaman la atención sin saber muy bien para qué lo vas a usar. Pero era tan fuerte, tan potente, que me fuí cargando con ella y luego hice esta alusión a la sociedad actual en la que hemos perdido la referencia con lo que tiene que ver con el sonido. Creo que vivimos en un mundo demasiado ruidoso y agresivo". Sin título, ©Chema Madoz (2020), cortesía Galería Elvira González