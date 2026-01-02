Las exposiciones que vienen en 2026: de Avedon a Levitt pasando por Laffón o Asurbanipal

El Museo Thyssen-Bornemisza apuesta por tres nombres de mujer para sus exposiciones del año 2026. Se trata de Carmen Laffón, Irma Álvarez-Laviada y Ewa Juszkiewicz.

En febrero, llegan a Madrid las fotos de Helen Levitt y, más adelante, la Fundación Mapfre también muestra las imágenes de Richard Avedon, mientras que el Guggenheim Bilbao dedica una retrospectiva a Jasper Johns y la sala 105 a Steve McQueen (nota: no es ese mito que te viene a la cabeza).

Gina Pane El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León alberga gina pane, intersecciones en el que confluyen distintos conceptos de la obra de esta artista francesa (1939-1990) cuyas piezas se centran en la producción de la herida. Sus acciones corporales formaban parte de un proyecto cuidadosamente meditado, ajeno al impulso inmediato. Detalle de la acción artística 'Psyché', 1974. Gina Pane La exposición se inaugura el 30 de enero y se cierra el 24 de abril en el MUSAC. La muestra está articulada alrededor de distintos ejes: la responsabilidad del individuo en el deterioro de la naturaleza, el impacto de la economía y de la política en el mundo y en los procesos creativos. Gina Pane aborda además el cuerpo como terreno de exploración y como símbolo de la fragilidad y el dolor; las relaciones emocionales con los demás, en particular con las mujeres, y la fascinación por lo sagrado.

Mariano Fortuny El Museo Carmen Thyssen de Málaga despliega del 5 de febrero al 3 de mayo Mariano Fortuny. Dibujos, una exposición comisariada por Francesc Quílez Corella con la colaboración del Musée Goya de Castres que permite observar una treintena de dibujos y grabados. Dibujo de Mariano Fortuny y Marsal. Musée Goya de Castres El pintor Mariano Fortuny y Marsal (1838-1874) dibujó escenas de género y cotidianas, temas orientalistas y figuras del natural. Testimonios de su maestría sobre el papel, desde sus ejercicios de estudiante hasta sus elaboradas composiciones, anuncio de una prometedora modernidad truncada por su muerte con apenas 36 años.

Helen Levitt Las fotografías de niños en las calles de Harlem y otros barrios pobres de Nueva York ocupan un lugar central en la obra de Helen Levitt (1913-2009). Su mirada transforma escenas cotidianas en imágenes cautivadoras, misteriosas, rebosantes de humor, picardía y emoción. Un realismo sin artificios que se abre a interpretaciones múltiples. "¿Por qué fotografía en Harlem? «Allí pasan más cosas». ¿Por qué fotografía a niños de color? «Me parecen preciosos»" (Entrevista en Time, 1943) Detalle de Nueva York, 1939, Helen Levitt. © Film Documents LLC, cortesía Zander Galerie La exposición Helen Levitt, comisariada por Joshua Chuang puede verse en la Fundación Mapfre de Madrid del 19 de febrero al 17 de mayo.

Irma Álvarez-Laviada El Thyssen-Bornemisza presenta Dentro y fuera del marco, novena entrega del programa Kora, comisariado por Rocío de la Villa, sobre la obra de Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 1978) con una selección de más de treinta piezas realizadas en la última década, junto a pinturas de la colección del museo. Su trabajo se aproxima a la abstracción geométrica desde una perspectiva de género. Cuestiona los atributos de los estereotipos de lo masculino y lo femenino -lo vertical y lo horizontal, lo duro y lo blando, lo esencial y lo subsidiario, lo elevado y lo compartido, lo lleno y lo vacío- en obras que dialogan con la tradición, para deconstruirla. 'Idea as Model 3', 2020, Irma Álvarez-Laviada. Foto: David_Zarzoso. Cortesía Galería Luis Adelantado A partir de materiales industriales, la asturiana reflexiona sobre la experiencia estética y el interés económico e ideológico en el arte. Dentro y fuera del marco se expone en el Thyssen-Bornemisza del 24 de febrero al 3 de mayo.

Asurbanipal "Soy Asurbanipal, el gran rey, el rey poderoso, rey del universo, rey de Asiria, rey de las cuatro regiones del mundo; descendiente de Asaradón, rey del universo, rey de Asiria". CaixaForum El responsable de la mayor expansión del imperio asirio reinó entre el 669 y 631 a. de C. Su palacio albergó una biblioteca de tabletas cuneiformes que ambicionaba reunir todo el conocimiento de su era. Bajo su égida, floreció la economía y circularon estilos artísticos, corrientes de pensamiento y pueblos por el Mediterráneo y Oriente Próximo. Asurbanipal mantuvo un férreo control sobre sus territorios y vasallos usando la violencia, el terror, la estrategia y la diplomacia. Una exposición, que se puede ver en CaixaForum Madrid del 9 de abril al 4 de octubre, muestra los claroscuros de este gobernante a través de la colección asiria del British Museum.

Richard Avedon Conocido por sus elegantes fotografías de moda, Richard Avedon (1923-2004) sintió la llamada del salvaje Oeste y retrató a mineros, vaqueros, feriantes o vendedores, solos o en grupo, ante fondos blancos, con el fin de subrayar su expresión y psicología. La cámara del neoyorquino ofrece una imagen de este territorio muy distinta a la habitual. 'Sandra Bennett, 12 años', Rocky Ford, Colorado, 1980. Richard Avedon Richard Avedon – In the American West está organizada por la Fondation Henri Cartier-Bresson, con préstamos de The Richard Avedon Foundation, su comisario es Clément Chéroux y se expone en la Fundación Maphre de Madrid del 6 de junio al 30 de agosto.

Ewa Juszkiewicz En una exposición monográfica, la polaca Ewa Juszkiewicz (1984) reinterpreta los códigos visuales del retrato clásico europeo para cuestionar cómo se ha representado la belleza femenina a lo largo de la historia del arte. A través de la deconstrucción y transformación de la imagen canónica de la mujer en la pintura tradicional, ofrece una mirada contemporánea que abre nuevas y múltiples lecturas. Con una técnica pictórica minuciosa y un contenido provocador y subversivo, sus piezas beben del pasado y se presentan como transgresoras. 'The Summer (after Jean Baptiste François Désoria)', 2023. © Ewa Juszkiewicz Ewa Juszkiewicz, con fondos de la colección de Borja y Blanca Thyssen-Bornemisza, está abierta del 26 de mayo al 6 de septiembre en el museo madrileño.

Jasper Johns El Guggenheim Bilbao dedica una amplia retrospectiva con un centenar de obras a Jasper Johns (1930), relevante figura estadounidense del arte de posguerra. El recorrido parte de sus icónicas pinturas de banderas, dianas, letras, números y mapas de los años cincuenta, con los que rompe con el expresionismo abstracto. En los 1960, Johns pasa de unas primeras obras impersonales a otras piezas con emociones contenidas pero intensas, que reflejaban una sensación de melancolía y turbulencia interior. A finales del decenio, Johns ya era un autor clave del arte pop, el minimalismo y el arte conceptual, movimientos de naturaleza analítica y autorreflexiva. 'De 0 a 9', donación de los Amigos de la Tate Gallery, 1961. © Jasper Johns, VEGAP, Bilbao, 2025 Sus trabajos de 1970 y 1980 incluyen imágenes abstractas con tramas de trazos entrecruzados; repletas de referencias y citas visuales a artistas de otras épocas. Cierra la muestra una selección de piezas de 1990 y 2000, en las que revisita algunos de sus motivos y explora nuevas ideas, como en la serie Catenaria (Catenary). Jasper Johns: Night Driver, comisariada por Enrique Juncosa, está abierta del 29 de mayo al 12 de octubre en el Guggenheim Bilbao.

Carmen Laffón El Thyssen-Bornemisza presenta una gran exposición de la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021), comisariada por Paula Luengo. Las ideas o motivos centrales de sus composiciones se repiten como variaciones o series a lo largo de sus más de sesenta años de carrera entre Madrid, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. La muestra incluye unas ochenta obras, entre óleos, pasteles, carboncillos y esculturas (de mediados de los 90 en adelante). Cada sección está dedicada a uno de los géneros más frecuentes en su obra —la figura, el bodegón y el paisaje— y a sus iconografías propias como cestas, armarios, vides, cal o caliza y minas de sal. La artista Carmen Laffón pintando. CAAC Carmen Laffón. Temas y variaciones está abierta del 23 de junio al 27 de septiembre en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid.