Yoko Ono, Annie Leibovitz o Victoria Eugenia, exposiciones con nombre de mujer que no te puedes perder

Artistas como la japonesa Yoko Ono, que sigue en activo a sus 92 años, la fotógrafa Annie Leibovitz, la portuguesa Helena Vieira da Silva o la sin par Maruja Mallo se codean con dos reinas de España: Isabel de Farnesio y Victoria Eugenia Ena. Exposiciones que bien merecen una visita a León, A Coruña, Bilbao o Madrid en los próximos meses.

Yoko Ono El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León dedica una amplia exposición a Yoko Ono, pionera del arte conceptual, la performance y el cine experimental; compositora y activista por la paz. Yoko Ono. Insound and Instructure reúne más de ochenta piezas que permiten recorrer más de 60 años de su trayectoria. El título de la muestra nace de un concierto y una exposición, celebrados en la sala Yamaichi de Tokio en 1964. Muchas de sus creaciones parten de instrucciones: piezas de texto que invitan a imaginar, experimentar, realizar o completar la obra. Son las ideas, más que los materiales, las que integran su esencia artística. 'Yoko Ono. Insound and Instructure' en el MUSAC de León. MUSAC Yoko Ono, nacida en Tokio en 1933, estudió filosofía, poesía y composición musical entre Japón y Estados Unidos. En los años cincuenta comenzó a crear sus primeras obras. Artista comprometida, aborda temas como el feminismo, la paz y el medioambiente desde la experimentación y la investigación. 'Imagine Peace', intervención de Yoko Ono en la fachada del MUSAC. MUSAC Yoko Ono. Insound and Instructure puede verse en el MUSAC de León hasta el 17 de mayo.

Annie Leibovitz Wonderland nos acerca el universo fotográfico de Annie Leibovitz a través de sus reportajes de moda, una artista que fue la elegida para retratar a los reyes Felipe VI y Doña Letizia con un lenguaje moderno, alejado del tradicional género pictórico. La fundación de la presidenta de Inditex presenta cuatro secciones de la obra de la fotógrafa estadounidense que nunca se habían presentado juntas. Arranca con una instalación inmersiva de su trabajo con los Rolling Stones y progresa a través de Early Years y Stream of Consciousness, que permiten apreciar la evolución de su estilo. El actor Ben Stiller entre varias supermodelos. © Annie Leibovitz La última parte de la muestra, que da título a la exposición, Wonderland, reúne 100 impresiones (muchas inéditas) e instalaciones de vídeo de la trayectoria de la premiada con el Príncipe de Asturias de Comunicación en el mundo de la alta costura. Un 'selfie' con Leibovitz CARLOS DEL AMOR Wonderland se puede visitar hasta el próximo 1 de mayo en el espacio de la Fundación MOP en A Coruña.

Maria Helena Vieira da Silva "En general, no me gustan las obras que hacen alarde de su dificultad. Prefiero esas otras obras refinadas que nos permiten presentir, adivinar desde lejos, la complejidad de las cosas del mundo". Maria Helena Vieira da Silva nace en Lisboa el 13 de junio de 1908. Al fallecer su padre cuando ella tiene solo dos años, su madre la cría con la ayuda de su familia. Crece en un ambiente donde se aprecia el arte y el teatro, le gusta la música y estudia pintura y dibujo en la Academia de Bellas Artes de la capital portuguesa. 'Autorretrato', 1930. © María Helena Vieira da Silva, VEGAP, Bilbao 2025 En 1928 se traslada a París para continuar su formación, allí conoce a su marido, el pintor húngaro Arpad Szenes. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, que les lleva a refugiarse en Río de Janeiro; siete años después, regresan a Francia. A finales de los 1950, las complejas abstracciones de Vieira da Silva le otorgan fama y reconocimiento. Esta exposición abarca piezas desde 1930 a 1980 y se centra en el paisaje arquitectónico y el papel de la memoria. La relación entre abstracción y figuración en sus espacios arquitectónicos, desdibuja la línea entre paisaje urbano real e imaginado. 'Habitación ajedrezada', 1935. © María Helena Vieira da Silva, VEGAP, Bilbao 2025 Vieira da Silva bebe de la geometría decorativa de los azulejos hispanoárabes, los manteles de cuadros de las pinturas de Pierre Bonnard, el cubismo y el futurismo. Su vocabulario está compuesto de tableros de ajedrez, líneas entrecruzadas, perspectivas esquivas y espacios que sugieren que “una pintura nunca está terminada”. La exposición Maria Helena Vieira da Silva. Anatomía del espacio está abierta en el Guggenheim Bilbao hasta el 20 de febrero.

Maruja Mallo El Museo Nacional Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía dedica una gran retrospectiva a Maruja Mallo (Ana María Gómez González, Viveiro, 1902 - Madrid, 1995), una de las principales artistas de la generación del 27, con una cosmovisión de una mujer moderna, activa, libre y profesional. Maruja Mallo era "muy independiente, vital, alegre, creativa y heterodoxa" Cristina Pérez Mallo fue una artista visionaria que logró reflejar la universalidad de las aspiraciones humanas, el mundo como un sistema ecológico interrelacionado y el poder del arte para revelar aspectos desconocidos de la realidad. La exposición se organiza de forma cronológica con sus series de pinturas, dibujos y su archivo, que trazan toda su carrera: desde el realismo mágico y las composiciones de carácter surrealista de sus primeros años, hasta las configuraciones geométricas y fantásticas de sus últimas obras. 'Sorpresa del trigo', 1936, colección particular. © Maruja Mallo, VEGAP, Madrid, 2025 Así, sus escenarios se desplazan desde los barrios populares y las verbenas de Madrid a las tierras del extrarradio, ahondando en la relación del ser humano con la naturaleza y pasando de la geografía a la cosmografía. Maruja Mallo. Máscara y compás se expone hasta el 16 de marzo en el Edificio Sabatini del MNCARS.

Isabel de Farnesio La reina Isabel de Farnesio fue la promotora artística que más contribuyó al engrandecimiento de la antigua Colección Real y del actual Museo del Prado. Solo un dato: la mitad de las salas tienen obras suyas. Para reconocer este impresionante legado, la pinacoteca madrileña le dedica la tercera edición de El Prado en femenino. Un Murillo robado en el siglo XIX vuelve al Prado gracias a la reina Isabel de Farnesio Cristina Pérez La mujer de Felipe V fue una gran coleccionista a la que el Prado le debe más de 500 obras, entre pinturas, dibujos y esculturas. Gracias a su tesón, logró la colección de esculturas de la reina Cristina de Suecia, el conjunto más cotizado y codiciado de su época. Con un buen gusto indudable, sus pintores favoritos eran Murillo, Teniers, Brueghel el Viejo y Clara Peeters, aunque entre los 358 cuadros de la soberana italiana que custodia el Museo se incluyen también piezas maestras de Rubens, Velázquez, Ribera, Correggio, Luca Giordano, Guercino, Veronés, Tintoretto, Van Dyck, Brueghel el Joven, Parmigianino, Watteau o Guido Reni. Detalle del retrato de la reina Isabel de Farnesio, de Van Loo. MUSEO DEL PRADO El itinerario expositivo El Prado en femenino III. La reina Isabel de Farnesio (1692-1766) podrá disfrutarse hasta el 24 de mayo.