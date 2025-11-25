Juan Uslé viaja de la memoria a lo desconocido en una exposición en el Reina Sofía

Juan Uslé, nacido en Santander en 1954, es un niño que juega en las playas del Sardinero con despreocupación, bajo un sol implacable que reina sin piedad. El pequeño sufre una insolación y debe guardar reposo en una habitación a oscuras, por la persiana bajada se cuela un rayo de sol. A partir de esta experiencia, de este recuerdo de infancia, el cántabro pintará Mal de sol en 1994 (ver arriba).

Uslé confiesa que sigue siendo ese niño "con menos músculo, pero con más ambición" y mantiene "el hambre, el deseo de pintar con grandes dosis de exigencia y compromiso". El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedica una amplia retrospectiva a su obra, en una muestra que el artista, con guasa, considera "pequeña".

La exposición Juan Uslé. Ese barco en la montaña exhibe piezas pictóricas y fotográficas que abarcan 40 años de trayectoria del pintor, comisariada por Ángel Calvo Ulloa, puede verse desde el 26 de noviembre hasta el 20 de abril en la planta 1 del Edificio Jean Nouvel.

'Manthis', 1998-1999. Colección Museo Helga de Alvear. © Juan Uslé, VEGAP, Madrid, 2025

Uslé, uno de los artistas españoles de mayor proyección internacional, vuelve al Reina Sofía veinte años después de Rooms, la primera exposición que le dedicó el MNCARS. Ahora se despliegan un centenar de sus creacciones de colecciones públicas y privadas así como del fondo de Juan Uslé y Victoria Civera.

Donación de tres piezas El director del Museo, Manuel Segade, ha agradecido la donación de tres piezas del artista que formaron parte de la Documenta 9 de Kassel. La exposición se articula en un recorrido circular por once salas que avanza de forma cronológica, pero refleja las interaccciones entre distintas familias de obras que se solapan en el tiempo. Uslé indica que los visitantes pueden dibujar "un óvalo, una espiral o un círculo" al moverse frente a los cuadros. El discurso expositivo se acerca a los vínculos que la pintura establece con otros medios. Es el caso de las Notes, o notas pictóricas de viaje; de las pruebas de color que se agrupan bajo el denominador Notes on SQR (Soñé que revelabas); de los escritos o de la fotografía. 'Ojos de Fallujah'. Colección Uslé-Civera. © Juan Uslé, VEGAP, Madrid, 2025 En cualquiera de sus manifestaciones, estos apuntes han supuesto en la práctica artística de Juan Uslé un modo recurrente de ocupar y registrar el día a día: los viajes, las horas ociosas, la actividad en el estudio o la vida familiar.

La imagen soñada La importancia de las imágenes y los relatos en la pintura de Uslé no radica en una influencia directa, sino en el vínculo subconsciente que su obra establece con el mundo visible y con la posibilidad de imaginar otros escenarios, donde la abstracción recrea imágenes pensadas, vistas o soñadas. Uslé comienza su carrera a finales de los años setenta en su Cantabria natal, con obras en las que predominan los tonos oscuros y la calma visual. Formado en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, se interesa por el paisaje abstracto y la fotografía. 'Amapola', 1991. Colección Soledad Lorenzo, MNCARS. © Juan Uslé, VEGAP, Madrid, 2025 De regreso a Santander, realiza piezas de carácter expresionista y en 1984 su trabajo se presenta por primera vez en ARCO. En 1987 se instala en Nueva York, donde su pintura evoluciona hacia formas de abstracción más personales con una paleta más brillante y fondos en cuadrícula.