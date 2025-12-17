Oliver Laxe expone en el Reina Sofía: "Vivo en un mundo mágico y mis obras provienen de esa mirada"

Del puente que atraviesa el infierno y conduce hacia el paraíso (Sirāt) surge la primera manifestación sonora de lo divino, un soplo, la primera palabra que da lugar a la creación (HU/هُوَ) y un verso del poeta místico Rūmī (bailad como si nadie os viera). Un proceso creativo engrendra otro y el resultado es un regreso a ciertas imágenes primigenias que rondaban por la cabeza de Oliver Laxe cuando bailaba en raves en el desierto.

El Reina Sofía presenta Oliver Laxe HU/هُوَ Bailad como si nadie os viera, una instalación creada por el director gallego específicamente para el museo con parte del metraje de Sirāt, que está entre las 15 finalistas al Oscar a Mejor Película Internacional y a cuatro categorías más. La obra artística de Laxe inaugura la nueva programación del Espacio 1 del Edificio Sabatini y es un audiovisual con una torre de altavoces, una proyección multicanal de 16mm digitalizada que dura 18 minutos.

Comisariada por Julia Morandeira y Chema González, la pieza se puede visitar desde este miércoles hasta el 20 de abril. Está dividida en dos espacios: una primera sala sumida en la oscuridad en la que unos altavoces colocados como un tótem emiten una música electrónica compuesta por Kangding Ray (David Letellier) y otra con tres proyecciones simultaneas que abarcan todo el campo de visión, 180 grados, con un paisaje árido y desértico.

Oliver Laxe. HU هُوَ. Bailad como si nadie os viera, instalación, 2025

Esta producción se convierte en un nuevo trabajo personal del cineasta en el que cohabitan el misticismo, la búsqueda, así como la hibridación de géneros. En una entrevista con RTVE.es, Laxe asegura que en la instalación "hay más luz" y los que ya han visto la película "van a conocerme un poco más y van a guardar ciertas sensaciones más dulces".

Volver a casa Reconoce que Sirāt es "muy exigente para el espectador y a muchos les ha violentado, lo cual es totalmente normal. Lo que he querido es que muriéramos viendo la película, es decir, que hiciéramos una ceremonia de mirar adentro y morir. Creo que hay que atravesar ese túnel, a través de la muerte nos revivificamos, encontramos esta luz". Laxe se define más como artista plástico que como cineasta, siente que en el Reina Sofía "ha vuelto a casa", a sus orígenes cuando era un estudiante universitario de Publicidad, que colaba vídeos en las muestras de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. La instalación tiene como límite que no ha rodado nada de material nuevo para realizarla y que se adapta como un guante al espacio expositivo. Oliver Laxe. HU هُوَ. Bailad como si nadie os viera, instalación, 2025 El autor, nacido en Francia, confiesa que es "un arquitecto frustrado" y que le encanta buscar las localizaciones para sus películas. Para HU/هُوَ ha recuperado imágenes grabadas en Irán hace diez años de mezquitas y templos zoroastrianos porque le interesa mucho lo sagrado "las geometrías espirituales, los templos, técnicamente soy lo que se considera una persona creyente".