Moreno da la sorpresa y se mete de nuevo a cantante al interpretar el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'
- Es la melodía que se puede escuchar al inicio y final de los mítines en los que participa
- "La voz se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá", ha dicho entre risas
Toda campaña electoral tiene su melodía fetiche, que se suele escuchar al inicio de un mitin o como guinda final. La música juega un papel importante en los actos de campaña. En algunos casos, los partidos tiran de melodías ya famosas de artistas reconocidos, y en otros, se crean su propia canción que incluso los candidatos se lanzan a cantar. Y en la campaña electoral andaluza, el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha dado la sorpresa poniéndole voz a 'Kilómetro sur', la canción que sirve de himno y que ameniza los actos electorales del partido en los que interviene.
La primera vez que se pudo escuchar 'Kilometro sur' fue en el inicio de campaña el pasado jueves por la noche en los Jardines de Murillo de Sevilla. Desde entonces, es la canción que suena cada vez que Moreno llega a los actos, y también al acabar.
Cuando se estrenó, nadie sabía de quién era la canción, y ninguna de las aplicaciones que te dice qué melodía es lograba reconocer al cantante. El departamento de comunicación del PP se limitaba a decir que era de un grupo de "jóvenes sevillanos".
Sin embargo, al escucharla de continuo, que es lo que suele pasar en los mitines, que ponen la canción que utilizan de himno de campaña de manera machacona, se empezó a sospechar que el "artista" podría ser el presidente de la Junta de Andalucía porque su voz se parecía mucho.
Grabada en precampaña por Moreno
Finalmente fuentes del PP han confirmado que la canción no está hecha con IA, sino que ha sido interpretada por el propio Juanma Moreno, quien la grabó "muy ilusionado" durante la precampaña electoral.
También han indicado que la idea surgió las pasadas navidades, aunque no han aportado más detalles sobre quién más ha podido colaborar en la canción. Por ahora, ya se puede oír en la plataforma Spotify.
Este mismo sábado, en un acto por la mañana en Córdoba, le han preguntado a Moreno si él era quién cantaba la canción 'Kilómetro sur', pero ha evitado contestar a las claras: "La voz se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá", ha dicho entre risas. "Tenemos 14 días por delante. Poco a poco", ha añadido risueño.
Cabe resaltar que el candidato 'popular' es muy aficionado a la música y que en su juventud fue vocalista en varios grupos de música pop.
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