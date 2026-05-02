Moreno da la sorpresa y se mete de nuevo a cantante al interpretar el himno de campaña del PP: 'Kilómetro sur'

Toda campaña electoral tiene su melodía fetiche, que se suele escuchar al inicio de un mitin o como guinda final. La música juega un papel importante en los actos de campaña. En algunos casos, los partidos tiran de melodías ya famosas de artistas reconocidos, y en otros, se crean su propia canción que incluso los candidatos se lanzan a cantar. Y en la campaña electoral andaluza, el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha dado la sorpresa poniéndole voz a 'Kilómetro sur', la canción que sirve de himno y que ameniza los actos electorales del partido en los que interviene.

La primera vez que se pudo escuchar 'Kilometro sur' fue en el inicio de campaña el pasado jueves por la noche en los Jardines de Murillo de Sevilla. Desde entonces, es la canción que suena cada vez que Moreno llega a los actos, y también al acabar.

Cuando se estrenó, nadie sabía de quién era la canción, y ninguna de las aplicaciones que te dice qué melodía es lograba reconocer al cantante. El departamento de comunicación del PP se limitaba a decir que era de un grupo de "jóvenes sevillanos".

Sin embargo, al escucharla de continuo, que es lo que suele pasar en los mitines, que ponen la canción que utilizan de himno de campaña de manera machacona, se empezó a sospechar que el "artista" podría ser el presidente de la Junta de Andalucía porque su voz se parecía mucho.