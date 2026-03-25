Moreno aspira a la mayoría absoluta para tener un gobierno de "políticas moderadas": "Si entra Vox, será difícil mantener"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que aspira a la "mayoría absoluta" en las elecciones del 17 de mayo para seguir manteniendo un "gobierno centrado" y de "políticas moderadas" y "serenas", y ha advertido de que "en esa ecuación, si entra Vox, será difícil mantener".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Moreno ha admitido que en una sociedad "tan fragmentada" como la que hay en España en la actualidad, está "difícil" lograr una mayoría absoluta, pero ha insistido en que "el objetivo es ese". "Tenemos que trabajar por sacar el mejor de los resultados posibles, para tener que depender lo menos posible de otras fuerzas políticas", ha señalado.

Además, Moreno ha advertido de que los andaluces han podido "observar" lo que ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y en especial, el "bloqueo" en el que está inmersa Extremadura, por lo que ha defendido que en su autonomía se pueda mantener lo que ha denominado "vía andaluza", esto es, gobernar solo como hasta ahora.

"La ciudadanía andaluza es lo suficientemente madura como para saber lo que se juega el 17 de mayo y ha podido observar lo que sucede en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Y han visto que se disolvieron las Cortes en octubre y dicen que hasta mayo no va a haber gobierno. No puedes tener seis meses paralizada una administración. Yo quiero que los andaluces vean lo que está pasando alrededor. ¿Queremos eso? ¿Esa aventura de inestabilidad o la del trabajo y cumplir objetivos?", ha incidido.