Moreno aspira a la mayoría absoluta para tener un gobierno de "políticas moderadas": "Si entra Vox, será difícil mantener"
- Defiende que de la crisis de los cribados de mama, se ha salido "reforzado"
- Cree que María Jesús Montero es "muy dada a la hipérbole" por decir que el 17 de mayo se juega "la salud y la vida"
El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que aspira a la "mayoría absoluta" en las elecciones del 17 de mayo para seguir manteniendo un "gobierno centrado" y de "políticas moderadas" y "serenas", y ha advertido de que "en esa ecuación, si entra Vox, será difícil mantener".
En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Moreno ha admitido que en una sociedad "tan fragmentada" como la que hay en España en la actualidad, está "difícil" lograr una mayoría absoluta, pero ha insistido en que "el objetivo es ese". "Tenemos que trabajar por sacar el mejor de los resultados posibles, para tener que depender lo menos posible de otras fuerzas políticas", ha señalado.
Además, Moreno ha advertido de que los andaluces han podido "observar" lo que ha sucedido en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y en especial, el "bloqueo" en el que está inmersa Extremadura, por lo que ha defendido que en su autonomía se pueda mantener lo que ha denominado "vía andaluza", esto es, gobernar solo como hasta ahora.
"La ciudadanía andaluza es lo suficientemente madura como para saber lo que se juega el 17 de mayo y ha podido observar lo que sucede en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León. Y han visto que se disolvieron las Cortes en octubre y dicen que hasta mayo no va a haber gobierno. No puedes tener seis meses paralizada una administración. Yo quiero que los andaluces vean lo que está pasando alrededor. ¿Queremos eso? ¿Esa aventura de inestabilidad o la del trabajo y cumplir objetivos?", ha incidido.
Los cribados en Andalucía
Preguntado por la crisis por los cribados de mama, Moreno ha defendido que han salido "reforzados", aunque ha admitido que fue "un error imperdonable en términos de gestión". Según el presidente andaluz, se comprometió a contratar a más de 700 profesionales y ya han sido contrados el 75%, y se están realizando centenares de cribados.
También ha incidido en que se ha incrementado notablemente el presupuesto en sanidad desde que se puso al frente de la Junta de Andalucía. "Hemos pasado de ser los últimos en gasto medio por habitante a estar por encima de la media", ha sostenido.
Cuestionado también por lo que dijo la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, sobre que el 17 de mayo, los andaluces se juegan "la salud y la vida", Moreno ha atribuido esas declaraciones a que la dirigente socialista "es muy dada a la hipérbole". "Forma parte de una política antigua, que la lleva a decir al ciudadano que se va a morir si vota a Juanma, pero eso no es creíble", ha señalado.
Además, ha acusado a Montero de haber hecho una "pésima gestión" cuando estuvo en la Junta en los gobiernos socialistas, así como le ha reprochado que no haya arreglado el problema de la financiación autonómica ni haya presentado presupuestos los últimos tres años mientras ha estado al frente del Ministerio de Hacienda.