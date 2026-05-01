Diario de campaña | Las manifestaciones del 1 de mayo, y Sánchez, Abascal y Díaz entran en la campaña

01.41 min Las manifestaciones del 1 de mayo se cuelan en la campaña electoral de Andalucía

En el primer día oficial de campaña, los candidatos de izquierda a la Presidencia de la Junta de Andalucía han participado este viernes, 1 de mayo, en las manifestaciones con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, en diversos puntos de la comunidad. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo, han asistido a la que se ha desarrollado en Málaga, mientras que el cabeza de lista de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha estado en Jaén. Por su parte, el candidato del PP, Juanma Moreno, ha intervenido en un acto junto a emprendedores en Sevilla, donde le han felicitado por su 56 cumpleaños.

Por otro parte, en este primer día, varios líderes nacionales han acudido a arropar a sus candidatos. El presidente del Gobierno y secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, intervendrá en un acto en Cártama (Málaga) arropando a Montero. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha participado por primera vez en la campaña electoral junto a su candidato, Manuel Gavira, en Jaén. Y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha viajado a Málaga para respaldar a Maíllo.

Moreno (PP) anuncia la creación de una Consejería de IA y Desarrollo Tecnológico El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado la creación de una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico la próxima legislatura con el objetivo de una mayor "eficiencia" y "dinamizar el proceso productivo". Ha sido en el acto 'Diálogo Estratégico: La nueva Andalucía', celebrado en Sevilla y en el que ha mantenido un coloquio con varios empresarios jóvenes. Moreno ha justificado esta nueva consejería ya que "uno de cada seis empleos en Andalucía tiene un componente digital" y porque "el futuro viene marcado por la digitalización". También ha anunciado que se seguirá incrementado la inversión en innovación, desarrollo e investigación y que el objetivo que se marca su próximo gobierno es invertir en i+D+I "el 2% del PIB". Asimismo ha prometido la puesta en marcha del "primer centro digital de atención a emprendedores", así como la creación de "un fondo de inversión en startups en fase temprana" para un mayor apoyo a estas empresas. Asimismo ha anunciado la apuesta por un programa estratégico de empleo en innovación para zonas rurales y la instalación del centro internacional Sky Hub para el sector aeronáutico. Además, Moreno ha sacado pecho de la Unidad Aceleradora de Proyectos, una medida que, ha dicho, otras comunidades autónomas han "copiado", y que ha afectado a 159 proyectos por un valor de 18.000 millones de euros. Por otra parte, Moreno ha apelado a obtener "una mayoría suficiente" que le permita poner en marcha todos los objetivos que se ha marcado en el programa electoral, pues ha defendido que es "fundamental" tener estabilidad para poder "seguir transformando y mejorando Andalucía". Y ha defendido que su comunidad es "una tierra de diálogo, convivencia y donde la confrontación es menor" que en otros punto de España. Al finalizar el acto, con motivo de que su cumpleaños, le han entregado una tarta. Moreno ha confesado que aspira a conseguir tantos escaños como años cumple este viernes: 56. ““ También ha participado este viernes por la mañana en la campaña electoral por el PP el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a la candidata a las elecciones autonómicas andaluzas por Málaga Carolina España en Alhaurín de la Torre (Málaga). Por la tarde, Moreno interviene en un acto de campaña en Palma del Río (Córdoba).

Montero (PSOE) La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha acudido a la manifestación por el Primero de Mayo en Málaga. Junto a ella, ha participado también la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migracione, Elma Saiz. En declaraciones a los medios, Montero ha sostenido que esta manifestación es "en donde la clase trabajadora sale a expresar cuáles son sus necesidades", entre las que ha destacado la vivienda, "un bien de lujo poco asequible para muchas personas, sobre todo para los jóvenes". En este punto, ha recordado que en la próximo cita con las urnas, los ciudadanos podrán elegir "qué modelo de sociedad quieren". "Los servicios públicos son salario diferido de los trabajadores y es la garantía de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos", ha defendido la candidata socialista. ““ Esta tarde, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, así como el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero participarán en un acto de campaña junto a Montero en Cártama (Málaga).

Abascal arranca campaña en Jaén con Manuel Gavira con la inmigración en el foco El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido por primera vez a la campaña electoral. "El 17 de mayo solo se juega una cosa y no si es si vienen los de 'Atrás Andalucía' o los del 'Partido Ni Socialista Ni Español', es si Juanma Moreno sigue tranquilamente con su mayoría absoluta manteniendo chiringuitos del PSOE, callado como un muerto ante Mercosur o sin oponerse a la regularización, o si se pone de verdad a cambiar las cosas como estamos haciendo en Aragón y Extremadura", ha dicho en su primer mitin de campaña dese Jaén. "Nos jugamos si sigue con las manos libres sin hacer nada o está un poco condicionado por miles de andaluces que quieren un cambio de verdad", ha insistido entre los aplausos de los asistentes. "Si los españoles nos dan la oportunidad de condicionar el Gobierno, no se van a arrepentir", ha añadido. Abascal defiende la "prioridad nacional" y asegura que el 17-M se juega el "condicionar el Gobierno" a Moreno Bonilla Félix Donate Mazcuñán Durante este primer día de campaña oficial, Abascal ha defendido el concepto de "prioridad nacional" pactado en Extremadura y Aragón y que ha condicionado al PP para poder gobernar. "Es de sentido común poner en España primero a los españoles. Eso es el prójimo, el que está más próximo", ha justificado desde Jaén."Ojalá algún dia podamos dar futuro a los nuestros y pensar un poquito en los que tienen problemas en otros lugares, pero aquí no cabe ni toda África ni toda América y los españoles tienen muchas necesidades que resolver", ha defendido. Por su parte, el candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que "la moderación no soluciona problemas" como la vivienda o los servicios públicos. "Queremos tener un gobierno que tenga claras sus prioridades y que plante cara a la mafia de Sánchez". "Los españoles somos los primeros, wueremos un gobierno que diga eso y tenga claro que el precio de la inmigración masiva siempre terminamos pagándola los andaluces. ¡No queremos un presidente simpático, queremos uno que diga basta!", ha añadido.

Maíllo (Por Andalucía) asegura que destinará 1.500 millones de euros a planes de empleo El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha participado en la manifestación del 1 de mayo en Málaga junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En declaraciones previas a los medios, ha lamentado que el Gobierno de Moreno haya dejado "sin ejecutar" planes de empleo que ascienden a casi 2.000 millones euros en los últimos años, y ha garantizado que si gana, destinará ese dinero a poner en marcha planes activos de empleo "para la mayoría social" y en especial, "para los más vulnerables: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años". ““ Maíllo ha acusado a Moreno de haber gobernado solo para "el 1%" y ha asegurado que eso "no es lo que necesita la gente de la clase trabajadora", que son, a su juicio, el "99%" de la población. Y ha criticado también que el PP se haya "puesto de perfil en todas las mejoras que se han hecho desde el Gobierno" de la nación en muchos asuntos, como en temas laborales. Por eso, ha pedido que ese 99% le de su "apoyo" para llegar a la Presidencia de la Junta y lograr "un Gobierno que dé garantías para vivir mejor". Por su parte, Díaz ha hecho un llamamiento "a la gente trabajadora humilde andaluza", a los jóvenes, a las mujeres y a quienes fueron "víctimas" de los fallos en los cribados de cáncer, para que vayan a votar a la izquierda el próximo 17 de mayo.