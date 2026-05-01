Abascal defiende la "prioridad nacional" y asegura que el 17-M se juega el "condicionar el Gobierno" a Moreno Bonilla

Al igual que en Extremadura, Aragón y Castilla y León, Vox acude a Andalucía con un objetivo claro: condicionar al PP los gobiernos. Con esa premisa ha llegado el líder de Vox, Santiago Abascal, a la campaña electoral que ha arrancado este viernes en Jaén. "El 17 de mayo solo se juega una cosa y no si es si vienen los de 'Atrás Andalucía' o los del 'Partido Ni Socialista Ni Español', es si Juanma Moreno sigue tranquilamente con su mayoría absoluta manteniendo chiringuitos del PSOE, callado como un muerto ante Mercosur o sin oponerse a la regularización, o si se pone de verdad a cambiar las cosas como estamos haciendo en Aragón y Extremadura", ha dicho Abascal en su primer mítin de campaña.

"El 17-M nos jugamos si Moreno sigue con las manos libres sin hacer nada o está un poco condicionado por miles de andaluces que quieren un cambio de verdad", ha insistido entre los aplausos de los asistentes. "Si los españoles nos dan la oportunidad de condicionar el Gobierno, no se van a arrepentir", ha añadido. "¡Eso va a ser importante porque los españoles van a tener que votar dentro de un año", ha continuado.

Durante este primer día de campaña oficial, Abascal ha defendido el concepto de "prioridad nacional" pactado en Extremadura y Aragón y que ha condicionado al PP para poder gobernar. "Es de sentido común poner en España primero a los españoles. Eso es el prójimo, el que está más próximo", ha justificado desde Jaén.

"Ojalá algún dia podamos dar futuro a los nuestros y pensar un poquito en los que tienen problemas en otros lugares, pero aquí no cabe ni toda África ni toda América y los españoles tienen muchas necesidades que resolver", ha defendido. Además, Abascal también se ha referido a "esos que vinieron hace tiempo y respetan las normas trabajando codo con codo" que se "ven perjudicados por aquellos que no respetan", para señalar que no se verán afectados por el concepto de "prioridad nacional". Previamente, Abascal ha criticado las "regularizaciones masivas de gente que no sabe español".

Según Abascal, con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, el Gobierno "está haciendo todo lo posible por sustituir a nuestro pueblo porque sabe que le odian y ya no le votan", ha dicho en alusión a Sánchez. Momento en el que el público asistente ha aprovechado para corear insultos contra el presidente del Gobierno. "El puto amo actúa como un chulo de putas y con chulería", ha señalado entre aplausos de los asistentes. "Es el presidente de la corrupción", ha continuado antes de acusar de que "va a hacer todo lo posible para robar las elecciones de 2027". "Quiere robar las elecciones y ese es el plan en el que está Sánchez con el proceso de regularizaciones masivas", ha incidido.

Por su parte, el candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que "la moderación no soluciona problemas" como la vivienda o los servicios públicos. "Queremos tener un gobierno que tenga claras sus prioridades y que plante cara a la mafia de Sánchez". "Los españoles somos los primeros, wueremos un gobierno que diga eso y tenga claro que el precio de la inmigración masiva siempre terminamos pagándola los andaluces. ¡No queremos un presidente simpático, queremos uno que diga basta!", ha añadido.