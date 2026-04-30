El Congreso tumba las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la reforma constitucional para blindar el aborto
- La iniciativas de devolución no han logrado la mayoría simple necesarias para prosperar
- Sólo han logrado los 171 votos a favor de los diputados de PP, Vox y UPN; frente a los 177 en contra del resto
El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de reforma constitucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa de devolución no ha logrado la mayoría simple necesaria para prosperar, ya que todos los grupos han votado en contra de las enmiendas, que sólo han logrado los 171 votos a favor de los diputados de PP, Vox y UPN; frente a los 177 en contra del resto de la Cámara Baja.
Al rechazarse las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado.
Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque, según ha subrayado en el debate la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
Primer examen parlamentario
El debate suponía el primer examen parlamentario del Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española, impulsado por el Gobierno con el objetivo de blindar este derecho. PP y Vox habían registrado sendas enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del texto.
Durante la defensa de su iniciativa, el PP ha acusado al Ejecutivo de hacer un "uso instrumental por motivos estrictamente de oportunidad política" del procedimiento de reforma, con el fin de obtener "un beneficio electoral", calificando la propuesta como un "fraude constitucional". Los populares han sostenido que el Gobierno podría haber optado por modificar el artículo 15 —que reconoce el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral—, pero que ello habría implicado recurrir al procedimiento agravado del artículo 168, con la consiguiente disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales.
En este sentido, el PP ha argumentado que la vía elegida constituye un "claro fraude de ley", en referencia al artículo 6.4 del Código Civil, al considerar que se busca esquivar los requisitos más exigentes previstos para determinadas reformas constitucionales. Asimismo, ha advertido de "numerosas inconsistencias" en el texto y ha criticado lo que interpreta como una intromisión en la independencia de instituciones como el Tribunal Constitucional.
Por su parte, Vox ha coincidido en calificar la reforma como un "fraude de ley constitucional" y ha sostenido que "contraviene" el artículo 15 de la Constitución. La formación ha afirmado que la iniciativa "encubre, bajo la apariencia de derechos a la salud sexual y reproductiva, un atentado contra la dignidad de la persona", además de acusar al Gobierno de "amenazar los derechos sanitarios de los españoles".
Redondo defiende más educación, no restricciones
En el pleno del Congreso para defender la reforma de la Constitución, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que el blindaje pretende que un derecho ya reconocido "sea plenamente garantizado" y ha defendido que para que haya menos interrupciones voluntarias del embarazo, el camino no es la restricción, sino "más educación, más igualdad y más prevención".
Tras incidir en que la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad "no está en cuestión" en España, ha subrayado que sí lo está el "ejercicio real y efectivo" a la interrupción voluntaria del embarazo. "La libertad no está en duda, pero ¿de qué sirve si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de plenitud en todo el territorio?", ha cuestionado Redondo.
Asimismo, ha remarcado las "diferencias territoriales muy sustantivas" que existen dependiendo de la comunidad autónoma: en Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra el 75% de los abortos se practicaron en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje "no llegó ni siquiera al 10%". Unas cifras, ha puntualizado, "particularmente bajas" en Andalucía (con un 0,2%) y en Madrid (0,4%), donde además su presidenta, Isabel Díaz Ayuso "directamente manda a las mujeres a abortar a otro lado", ha dicho.
"No estamos hablando de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, es hoy, en España, con una democracia asentada, con un sistema público de salud que es la joya de nuestra corona", ha aseverado Redondo, quien cree que ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así "cuando simplemente quiere ejercer su derecho".
Según ha dicho, el objetivo de esta reforma es "terminar con esa desigualdad" y garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto porque no puede haber "mujeres de primera y de segunda", para lo que se propone reformar el artículo 43 de la Carga Magna, un proyecto que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado "por amplia mayoría" y que no observa "obstáculo jurídico".