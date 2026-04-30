El Congreso tumba las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la reforma constitucional para blindar el aborto

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra el proyecto de reforma constitucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa de devolución no ha logrado la mayoría simple necesaria para prosperar, ya que todos los grupos han votado en contra de las enmiendas, que sólo han logrado los 171 votos a favor de los diputados de PP, Vox y UPN; frente a los 177 en contra del resto de la Cámara Baja.

Al rechazarse las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continúa ahora su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado.

Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque, según ha subrayado en el debate la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.

Primer examen parlamentario El debate suponía el primer examen parlamentario del Proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española, impulsado por el Gobierno con el objetivo de blindar este derecho. PP y Vox habían registrado sendas enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del texto. Durante la defensa de su iniciativa, el PP ha acusado al Ejecutivo de hacer un "uso instrumental por motivos estrictamente de oportunidad política" del procedimiento de reforma, con el fin de obtener "un beneficio electoral", calificando la propuesta como un "fraude constitucional". Los populares han sostenido que el Gobierno podría haber optado por modificar el artículo 15 —que reconoce el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral—, pero que ello habría implicado recurrir al procedimiento agravado del artículo 168, con la consiguiente disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales. En este sentido, el PP ha argumentado que la vía elegida constituye un "claro fraude de ley", en referencia al artículo 6.4 del Código Civil, al considerar que se busca esquivar los requisitos más exigentes previstos para determinadas reformas constitucionales. Asimismo, ha advertido de "numerosas inconsistencias" en el texto y ha criticado lo que interpreta como una intromisión en la independencia de instituciones como el Tribunal Constitucional. Por su parte, Vox ha coincidido en calificar la reforma como un "fraude de ley constitucional" y ha sostenido que "contraviene" el artículo 15 de la Constitución. La formación ha afirmado que la iniciativa "encubre, bajo la apariencia de derechos a la salud sexual y reproductiva, un atentado contra la dignidad de la persona", además de acusar al Gobierno de "amenazar los derechos sanitarios de los españoles".