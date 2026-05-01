"No la vamos a deportar de momento": Vox amenaza en el Parlament a una diputada musulmana de ERC

El diputado de Vox, Albero Tarradas, ha sido llamado a respetar el código de conducta tras defender el cántico "Musulmán el que no bote" que se produjo durante el partido de fútbol amistoso España-Egipto del pasado 31 de marzo. Lo ha hecho durante un debate parlamentario este jueves a mediodía.

"Si, al escucharlo, la señora Najat Driouech de ERC decide no botar, pues oiga, no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", ha dicho. El presidente de la Cámara, Josep Rull, ha intervenido para decir que la Mesa lo trasladaría a la comisión para actuar en consecuencia.

Finalmente, el diputado de Vox ha pedido disculpas: "Personalizar en este caso ha sido un error". Tarradas ha pedido la palabra durante la sesión plenaria para pedir perdón por su intervención por si "ha podido ofender o ha faltado al decoro de la Cámara", tras lo cual ha sido retirada del diario de sesiones.

Tras las disculpas de Tarradas, Driouech ha pedido la palabra y ha llamado a la "reflexión" de los diputados para que no se repita: "Nosotros venimos aquí a contrastar ideas políticas y no a personalizar en contra de ningún compañero. Solo pido a todos los compañeros que respetemos este principio".