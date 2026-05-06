Los candidatos presentan sus propuestas para mayores, contra la crisis energética, el campo y el turismo | Diario de campaña

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en diversos actos electorales este miércoles. RTVE.es / AGENCIAS

En este séptimo día de campaña eletoral, los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía se siguen recorriendo la comunidad presentando sus propuestas en temas diversos: para mayores, para hacer frente la crisis energética, para el campo o para el turismo. Este miércoles, el cabeza de lista del PP, Juanma Moreno, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo, han recorrido los pueblos donde se criaron. Además, un día más hay fuerte presencia de líderes nacionales en la campaña, y participarán en diversos actos el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal, así como los ministros de Economía, Carlos Cuerpo; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun.

Moreno (PP) anuncia un plan para combatir la "soledad no deseada" El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, se ha desplazado este miércoles a hacer campaña a Alhaurín El Grande (Málaga), ciudad en la que se crió -recordemos que nació en Barcelona porque sus padres, procedentes de Alhaurín, habían emigrado a Cataluña, pero regresaron a los tres meses de nacer-. En Alhaurín El Grande, ha dado un paseo saludando a vecinos, algunos de los cuales le han regalado pan y unos bollos. En declaraciones a los medios, Moreno ha anunciado la puesta en marcha la próxima legislatura de "un plan especial para la soledad no deseada, para todos las mujeres my hobres que se han quedado solos, y necesitan del amparo de la administración". Según ha explicado, el plan tendrá recursos para evitar esa soledad no deseada. Además, ha afeado las acusaciones de otros partidos sobre el deterioro de los servicios públicos desde que gobierna la Junta. "Que nadie pueda dudar es de nuestro compromiso con los servicios públicos. Hemos incorporado recursos millonarios a la sanidad, educación, y dependencia. Somos los garantes de esos servicios públicos. Si no hay crecimiento económico, esos servicios públicos mueren", ha defendido. Por otro lado, Moreno ha criticado que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, haya llamado a los andaluces a levantarse "del sofá" para votar el próximo 17 de mayo. "Me duele cuando se tira de tópicos y una dirigente socialista tiró de tópicos ofensivos", ha asegurado, al tiempo que ha exigido "disculpas" a lo andaluces. El candidato ha defendido que "Andalucía es una de las comuniddes con menor absentismo laboral de España". "Somos de los más trabajadores", ha clamado. ““ Este miércoles por la tarde, Moreno mantendrá un encuentro en Fuengirola con deportistas de la provincia de Málaga e intervendrá después en un acto público de campaña en Fuengirola en la caseta del PP del Recinto Ferial. Paralelamente, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará también campaña y participará en un mitin en Guadix (Granada).

Montero (PSOE) promete un "Plan Andaluz de Protección ante la crisis energética La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha participado en el ciclo electoral organizado por Europa Press junto al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Durante su intervención, Montero ha prometido que en cuanto tome posesión pondrá en marcha un "Plan Andaluz de Protección ante la Crisis Energética derivada de la guerra de Irán", que contará con un "cheque poder adquisitivo de entre 150 y 350 euros" para familias con rentas medias y bajas, "con una ayuda reforzada para los hogares más vulnerables y un complemento específico para quienes viven en municipios pequeños". Además, ha garantizado que los andaluces que reciben el subsidio por desempleo o que se encuentren en ERTE en los sectores más afectados por la crisis recibirán un complemento de entre 50 y 100 euros adicionales para compensar el coste energético. También ha anunciado medidas para las pymes y autónomos. Así, ha prometido poner en marcha un "escudo industrial" con una línea de avales de 100 millones de euros "para que ninguna empresa viable tenga que cerrar por la crisis de precios". Y para que Andalucía esté preparada para el calor, Montero ha asegurado que impulsará "el acceso a una red de refugios climáticos y sociales durante episodios de calor extremo, en colaboración con los ayuntamientos". Además, ha prometido "un plan urgente de rescate sanitario andaluz", con 3.000 millones de euros. ““ Otro de sus anuncios es la puesta en marcha del "bono andaluz de movilidad universal" para todo el transporte público dependiente de la Junta y en materia de vivienda, ha asegurado que se construirán "100.000 viviendas públicas, movilizando suelo en colaboración con los ayuntamientos". Preguntada por lo que tiene previsto hacer después del 17 de mayo, Montero ha respondido que, "por supuesto, presidir la Junta de Andalucía", y a la pregunta de qué hará si no lo logra: "Dicen que me iré de Andalucía y me quedaré", ha afirmado. Esta tarde, la candidata participará en un mitin junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en Roquetas de Mar (Almería), mientras que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, hará campaña en Huelva.

Gavira y Abascal participan en un mitin en Jerez de la Frontera El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, no tiene ningún acto público hasta este miércoles por la tarde, cuando participará en un mitin en Jerez de la Frontera (Cádiz). En declaraciones a Efe, Gavira, ha situado la 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales como el "principal requisito" para un posible acuerdo con el PP tras el 17M. "No es racismo, es puro sentido común", ha defendido. Un día más, como ya es habitual en las campañas autonómicas desde que empezó el ciclo actual inaugurado en Extremadura el pasado diciembre, el líder de la formación, Santiago Abascal, también participará en el acto que se celebrará en Jerez de la Frontera. Este martes, Abascal intervino también en la campaña en Dos Hermanas (Sevilla). ““

Maíllo (Por Andalucía) propone un mapa que evite instalar plantas fotovoltaicas en suelos agrícolas fértiles Otro candidato que también ha regresado este miércoles a su pueblo natal ha sido el de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que ha visitado Lucena (Córdoba). Posteriormente se ha desplazado a Castro del Río, en la misma provincia, y en declaraciones a medios, ha propuesto un "planificación pública" del suelo y la elaboración de mapas en los que se establezca "dónde se puede instalar y dónde no" plantas fotovoltáicas, eólicas o solares, para evitar así que se haga en suelos fértiles. "La transición energética no puede darse a costa del sector primario. Priorizaremos las 400.000 hectáreas de tierras baldías antes de tocar un metro cuadrado de tierra fértil", ha defendido. También ha acusado a Moreno de ser "sumiso" a los "intereses de un inversor extranjero" y usar la declaración de "utilidad pública" como excusa para "expropiar a pequeños agricultores". ““ Por otro lado, ha reivindicado a Por Andalucía como la formación que realmente protege al sector agropecuario andaluz. Así, ha recordado que su formación se ha opuesto al acuerdo de Mercosur por el impacto que tendrá en el sector primario andaluz. "Somos la fuerza del mundo rural y del pequeño y mediano agricultor y ganadero, del que trabaja la tierra, no del que especula", ha asegurado, al tiempo que ha prometido "un plan proteger al sector primario en Andalucía" del Mercosur, pero también de los efectos de la Política Agraria Común (PAC). Este miércoles por la tarde, Maíllo intervendrá en un mitin en Montilla (Córdoba) y por otro lado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en un encuentro por la cultura con la candidatura de Por Andalucía En Rincón de la Victoria (Málaga).