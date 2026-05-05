La encuesta del CIS andaluz se cuela en la campaña y los candidatos la valoran de diferente manera | Diario de campaña

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en diferentes actos electorales. RTVE.es / AGENCIAS

Todos los partidos se han pronunciado este martes sobre el barómetro de cara las elecciones del 17 de mayo publicado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra). Según el llamado CIS andaluz, el PP sería la fuerza más votada en Andalucía y podría obtener entre 53 y 56 diputados, por lo que el presidente de la Junta y candidato a la reelección estaría cerca de revalidar su mayoría absoluta. Según esta encuesta, la segunda fuerza sería el PSOE, con una horquilla de entre 25 y 27 escaños, lo que supondría un nuevo suelo electoral para la candidata, María Jesús Montero. Vox, según el sondeo, se situaría como tercera fuerza con entre 17 y 19 escaños. El cuarto lugar lo ocuparía Por Andalucía, que lograría entre cuatro y siete representantes, y en quinto lugar, Adelante Andalucía, que podría conseguir cinco escaños.

De los candidatos, José Ignacio García (Adelante Andalucía) es el líder con mejor valoración, con un 6,07 de nota; seguido de Moreno, con un 5,49, y Antonio Maíllo (Por Andalucía), con un 4,97. Los peor valorados son Manuel Gavira (Vox), con un 3,78, y Montero, con un 3,77.

Este martes todos los partidos han valorado esta encuesta, pero de diferente manera. Para Moreno, es indicativo de cómo va la campaña, pero ha advertido a los suyos de que aunque está "cerca" la mayoría absoluta, tienen que seguir trabajando. Desde el PSOE, consideran que el objetivo es "desmovilizar" al votante y para Vox, no tiene credibilidad como tampoco lo tiene el CIS. Para Maíllo es prueba de que Por Andalucía es la única fuerza de izquierda con posibilidades de "crecer".

Moreno (PP) anuncia la primera ley del regadío sostenible en Andalucía El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este martes la elaboración de la primera ley del Regadío Sostenible de Andalucía que ponga "en valor el agua como elemento vital para la agricultura", así como un nuevo reglamento de planificación en materia de aguas con el objetivo de "ordenar y simplificar los procedimientos administrativos" y la tramitación de proyectos, obras y cualquier otra iniciativa relacionada con el agua. "Hay excesiva carga burocrática en lo referente al agua", ha justificado en declaraciones a los medios en Almuñécar (Granada), tras visitar el mercado municipal. ““ Moreno también se ha referido al debate de este lunes en RTVE, y ha asegurado que lo que "se vio allí" fue el "proyecto del lío", que a su juicio representan el resto de partidos: "Candidatos mintiendo, sabiendo que están mintiendo, nos unos interrumpiéndose a orros, falta de proyectos, de correción... En definitiva, el lío", ha señalado. Por eso, ha advertido que si Andalucía no se quiere "meter en el lío", el PP necesita lograr "una mayoría suficiente". En este punto, ha recordado que "todas las encuestas" les dice que el PP tiene "cerca la "mayoría suficiente", pero ha avisado de que "ninguna lo garantiza". Por eso, ha apelado al voto hacia su lista, pero ha pedido seguir "trabajando sin descanso" para conseguirlo. En este sentido, ha defendido el voto para su formación porque, ha justificado, desde que gobierna "ya no se habla de corrupción, ni de ere, ni de tanta sinvergoncería en Andalucía", porque, a su juicio, "hay orden, prestigio y Andalucía funciona mejor". "Prueba de ello son los datos de empleo", ha sostenido Moreno, que ha sacado pecho de que la región "supera por primera vez los 3,6 millones de personas trabajando, con medio millón de personas afiliadas a la Seguridad Social, y registra la cifra de paro más baja de los últimos años". Según el candidato del PP, esto es posible por las políticas "que generan empleo y confianza" que ha puesto en marcha su Gobierno. Después ha visitado la cooperativa hortofrutícola La Palma, en Motril. Por la tarde intervendrá en un acto público en la ciudad de Granada, junto a la candidata al Parlamento andaluz por esta provincia, Rocío Díaz, y la alcadelsa de la ciudad, Marifrán Carazo.

Zapatero vuelve a arropar a Montero (PSOE) en un acto en Huelva La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, no tiene acto electoral hasta este martes por la tarde. Será en Huelva, donde estará acompañada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que es la segunda vez que participa en la campaña andaluza. También estarán la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el portavoz del GPS en el Congreso, Patxi López. Por otro lado, la candidata del PSOE al Parlamento andaluz por la provincia de Jaén y portavoz de campaña, Ángeles Férriz, ha acusado a Moreno de querer "desmovilizar al electorado" usando para ello el barómetro del CENTRA. En declaraciones a Canal Sur Televisión, Ferriz ha asegurado que la publicación de este sondeo es una muestra "clara" de que Moreno "quiere desmotivar" porque "ha decidido que estas elecciones ya están escritas" y "las urnas ya han decidido". Pero la dirigente socialita ha advertido de que "las urnas están vacías y el futuro de Andalucía lo van a escribir los andaluces". En un mensaje en la red social X, el PSOE de Andalucía ha prometido "blindar" la comunidad "frente al odio, aplicando de forma real las leyes LGTBI y trans, con recursos, protocolos y garantías". "Actuaremos con firmeza ante cualquier agresión y reforzaremos la protección a las víctimas y la inclusión laboral. Porque vivir sin miedo no es un privilegio, es un derecho", ha defendido Montero en un vídeo en X. ““

Vox vuelve a reivindicar la "prioridad nacional" para lograr la "igualdad" de todos los españoles El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado un día más haciendo campaña junto a su candidato, Manuel Gavira, y en declaraciones a los medios en Puente Genil (Córdoba) ha vuelto a reivindicar la "prioridad nacional" como forma de lograr "la igualdad" de todos los españoles "en todo el territorio nacional". "Contraponer la igualdad a la prioridad nacional es absurdo, porque nosotros lo que estamos reivindicando precisamente es que todos los españoles sean iguales en todo el territorio nacional", ha señalado. En este sentido, ha explicado que su partido lo que defiende es que "no haya ningún ciudadano español discriminado ante los extranjeros que acaban de llegar y que les pasan por delante en todos los procesos de acceso a las ayudas sociales y de ayuda al mercado de alquiler de vivienda". En este punto, ha acusado al PSOE y a Montero de ser "los enemigos de la igualdad". Además, ha asegurado que con la "invasión migratoria" que propone el Gobierno de Pedro Sánchez con las "regularizaciones masivas de inmigrantes", lo que pretende en realidad es "robar" las elecciones generales del año que viene. "Sanchez necesita promover la invasión migratoria y poner en marcha un proceso de nacionalizaciones masivas con el objetivo de que le voten porque les da ayudas a todos. Esa es la estrategia de Sánchez y el PSOE para robar las elecciones y perpetuarse en el poder. Por eso, no quieren aplicar ninguna política de prioridad nacional", ha subrayado. Preguntado por la encuesta del CENTRA, Abascal ha acusado a Moreno de hacer como Sánchez con el CIS, de "usar los recursos públicos para orientar el voto en un sentido u otro", por lo que ha mostrado "toda su desconfianza" hacia este sondeo. "La mejor encuesta para nosotros es la de la calle. (...) En todos los lugares encontramos muchísima gente entusiasmada con nuestro planteamiento, que defienden el sentido común, que habían votado antes al PP, al PSOE, o a otras fuerzas políticas, y que se sienten representados por la defensa de la prioridad nacional, porque ven una fuerza política pone a los españoles en primer lugar", ha clamado. ““

Maíllo (Por Andalucía) promete una ley para prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado que si gobierna la próxima legislatura, aprobará una ley para prohibir los pisos turísticos en zonas tensionadas como por ejemplo en barrios como el de El Albaicín (Granada), para evitar la exclusión de sus vecinos. "Los pisos turísticos son incompatibles con la vivienda, o hay pisos turísticos o familias viviendo, y queremos que en barrios como El Albaicín estén las familias viviendo", ha explicado en declaraciones a los medios en Granada. Maíllo ha explicado que su coalición está "a favor del turismo, pero de un turismo que no expulse a sus vecinos". Por otro lado, se ha referido al primer debate electoral celebrado este lunes en RTVE. Al respecto, ha asegurado que en el debate quedó "claro" que Por Andalucía es "la alternativa al modelo del PP". "Nos sorprendió gratamente que Moreno Bonilla estuviera obsesionado conmigo porque le planteamos propuestas. Fuimos el único grupo que las planteamos", ha sostenido. Además, se ha mostrado convencido de que el 17-M van a "crecer" porque, ha afirmado, está notando la "simpatía" de la gente en la campaña. "Podemos ampliar el apoyo que tenemos, pero dependerá de la movilización. Ese es el reto que tenemos", ha subrayado.