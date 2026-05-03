Feijóo participa por primera vez en la campaña y la izquierda sale en defensa de la sanidad y la dependencia | Diario de campaña

03.41 min Feijóo participa por primera vez en la campaña y la izquierda sale en defensa de la sanidad y la dependencia

Este domingo, día de la madre, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado a Andalucía para participar por primera vez en la campaña, aunque no ha acompañado del candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno, que ha realizado otro acto por su cuenta. Por su parte, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, y el de Vox, Manuel Gavira, han descargado sus agendas de actos y han sido otros miembros de sus listas los que han hecho campaña. Los socialistas han puesto el foco en la defensa de la sanidad pública, mientras que los de Santiago Abascal, han seguido insistiendo en la "prioridad nacional". Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía han centrado sus respectivos actos en la defensa de la mejora de la dependencia.

Por otro lado, el PSOE e IU han denunciado la retirada de sus carteles electorales en la ciudad de Sevilla, a lo que el Ayuntamiento lo ha justificado en redes sociales diciendo que estaban "en espacios no autorizados, colocados sin el permiso pertinente o que no garantizaban la seguridad de los viandantes".

El PP duplica sus caravanas: Feijóo en Jerez de la Frontera y Moreno en Dos Hermanas El PP ha apostado este domingo por dos caravanas, una liderada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Jerez de la Frontera (Cádiz), y otra por el candidato a la reelección, Juanma Moreno, que ha estado en el municipio sevillano de Dos Hermanas. No obstante, su idea es coincidir el 10 de mayo en Málaga. Los populares celebrarán allí el mitin central de campaña. Feijóo advierte que "Andalucía no está para bloquearla" y critica que Montero mantenga el acta en el Congreso Àlex Cabrera Desde el municipio gaditano de Jerez, Feijóo ha pedido un gran apoyo para que Moreno pueda disponer de una nueva mayoría y no depender de ninguna otra formación tras el 17 de mayo: "Andalucía no está para bloquearla"."El 17 de mayo no solo se decide el presidente de la Junta, se decide un modo de gobernar. Se decide proteger la estabilidad política, algo que no hay en el Gobierno de España", ha dicho. En ese sentido, ha advertido que no hay que dar por hecho que el PP va a lograr de nuevo la mayoría absoluta. "Desconfiar de aquellos que dicen que el Partido Popular va a ganar, desconfiar de aquellos que dicen que vamos a tener mayoría de no sé qué... Aquí no hay nada ganado y no hay mayoría de nada", y ha pedido que nadie "se confíe". "Aquí lo que hay es lo que salga de las urnas el 17 de mayo". Feijóo ha aprovechado su intervención en Jerez de la Frontera para cargar contra la candidata del PSOE, María Jesús Montero, por no haber dejado el acta de diputada en el Congreso de los Diputados. "Nuestros adversarios están de los nervios, y nuestros adversarios no vienen aquí para quedarse en Andalucía. Siguen con el acta en el Congreso de los Diputados, sigue sin renunciar al acta de diputada. Es una falta de respeto a Andalucía", ha resumido el líder de los populares. Por su parte, el candidato Juanma Moreno ha anunciado dos medidas en materia de vivienda. Una de ellas es la de ampliar el límite máximo de precio de la vivienda —actualmente fijado en 150.000€— para poder aplicar los tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones en la compra de vivienda habitual. Su otra propuesta ha sido la de aprobar una segunda fase del Plan Vives si vuelve a liderar la Junta, con 20.000 nuevas viviendas protegidas.

El PSOE anuncia la contratación de 18.000 sanitarios y una inversión de 3.000 millones de euros más en sanidad La cabeza de lista del PSOE por Huelva y vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, ha anunciado que si Montero, que este domingo no ha tenido ningún acto de campaña, gana, se ampliará la plantilla de personal sanitario en 18.000 profesionaes y se invertirá en la sanidad pública 3.000 millones de euros más. "Es fundamental seguir blindando la sanidad pública", ha asegurado en declaraciones a los medios ante el Hospital General de Riotinto, en Minas de Riotinto (Huelva). Los socialistas han hecho este domingo campaña en una zona que es de voto tradicional del PSOE. En las últimas elecciones autonómicas, la diferencia de votos entre socialistas y 'populares' fue solo de unos 600 votos a favor del PSOE; mientras que en las generales, la diferencia llegó a 2.000 votos. Y aquí Por Andalucía, se quedó a 700 votos de quitarle el último escaño al PSOE. Márquez ha acusado a Moreno de ser el responsable del "deterioro de la sanidad pública" en Andalucía y de haber "desmantelado" un hospital público como el de Minas de Riotinto, pues, ha asegurado, en estos años se han cerrado plantas y se han suprimido especialidades. Según la dirigente socialista, el Gobierno de Moreno Bonilla ha destinado "más dinero que nunca a la sanidad, pero a la privada". "Con más dinero que nunca, la sanidad pública en Andalucía funciona peor que nunca. Con más dinero que nunca en sanidad, las listas de espera de Andalucía son las peores de España", ha criticado. ““ Además, ha apelado al voto útil y ha querido lanzar "un mensaje al votante indeciso": "Cualquier persona que defienda el progreso, la igualdad de oportunidades y que quiera cambiar la situación tiene que coger la papeleta del PSOE", ha asegurado. Y ha tachado de "voto estafa" votar a Moreno para "frenar a Vox". Sobre las encuestas, ha asegurado que la sensación en la calle "es contraria" y ha considerado que el candidato del PP no tiene nada que ofrecer salvo "una canción", en referencia al himno 'popular' de campaña que se ha lanzado a cantar. "Hemos visto que lo que viene a ofrecernos es una canción, es un presidente que posa en el 'Hola', instagramer, influencer, que no cuenta su programa para Andalucía", ha advertido. Por otro lado, el secretario adjunto de Organización del PSOE-A y candidato por la provincia de Sevilla al Parlamento andaluz, Alejandro Moyano, ha anunciado en su red social X que el partido denunciará la retirada ilegal de propaganda electoral por parte del Ayuntamiento de Sevilla durante la pasada noche. "¡DE VERGÜENZA! El PP, pillado eliminando al rival político a golpe de radial, en farolas asignadas y con permiso de la Junta Electoral. Es antidemocrático. Sevilla no es vuestro cortijo. Lo vamos a denunciar. La democracia también se defiende en cada farola", ha sentenciado Moyano. ““

Vox insiste en defender la "prioridad nacional" El cabeza de lista de Vox por la provincia de Málaga al Parlamento andaluz, Antonio Sevilla, ha hecho campaña en el mercadillo de Málaga en lugar del candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, que este domingo no ha tenido ningún acto en agenda. Sevilla ha vuelto a reivindicar la "prioridad nacional" que defiende su formación. "Nos quieren hacer creer que es injusto defender a los nuestros, pero lo injusto es que los españoles sean los últimos y no sean bien atendidos", ha dicho en declaraciones a los medios. Para Sevilla, los "responsables" de esta situación que ha calificado de "patética" son el PP y el PSOE, que, en su opinión, "están llevando a que los andaluces no tengan las mismas oportunidades que los vienen de fuera", algo que, ha asegurado, es "fruto" de la "regularización masiva de inmigrantes" que ha aprobado el PSOE y a la que el PP "no se ha opuesto". Por ello, ha garantizado que a partir del 17 de mayo, Vox va centrar su "esfuerzo" en que se aplique la "prioridad nacional" y por que "Andalucía tenga un Gobierno que se preocupe de los andaluces y los españoles". Preguntado por las encuestas, Sevilla ha asegurado que Vox no confía en ellas y que aspira a "crecer mucho más". ““

Maíllo (Por Andalucía) propone indemnizar si no se reconoce la dependencia en tres meses El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha prometido este domingo mejorar la atención a la dependencia y que se cumpla "la norma de los 180 días" y ha propuesto establecer el plan "3x3": "Tres meses de período máximo para el reconocimiento de la dependencia y tres meses para la dotación de recursos", ha explicado en declaraciones a medios en Fuentes de Andalucía (Sevilla). Además, ha dicho que estos plazos se reducirán a 1 mes para "situaciones de emergencia". Y ha garantizado que si no se cumple estos plazos, habrá indemnizaciones para las familias. El cabeza de lista de Por Andalucía ha hecho estas propuestas tras denunciar que con el Gobierno del PP "el año pasado 7.000 personas murieron esperando la dependencia y este año de enero a marzo han fallecido 1.500 sin darle el reconocimiento de la dependencia". ““ Maíllo ha hecho estas declaraciones en Fuentes de Andalucía (Sevilla), localidad gobernada por el número tres de su candidatura, y que según él, es ejemplo de que "desde lo público se cuida mejor", pues su Ayuntamiento gestiona la dependencia de manera directa pese a la "infrafinanciación" de la Junta. Por otro lado, IU ha denunciado también la retirada retirada de propaganda electoral de Por Andalucía de espacios oficialmente asignados en Sevilla. El portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha acusado al alcalde de la ciudad de "intervenir en la campaña electoral" y de "haber cruzado una línea gravísima" al ordenar presuntamente a operarios municipales retirar propaganda de espacios que le corresponden legalmente.