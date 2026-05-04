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Elecciones Andalucía 2026
4 de mayo

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía se preparan para el debate electoral de RTVE | Diario de campaña

Mª Carmen Cruz Martín
Mª Carmen Cruz Martín
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Los candidatos liberan sus agendas para prepararse el debate de RTVE de este lunes

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los cinco partidos que tienen actualmente representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han liberado sus agendas este lunes para prepararse el debate que mantendrán por la noche en RTVE, el primero en el que se verán las caras en la campaña electoral del 17-M.

El debate, que durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques, comenzará con 30 segundos en los que cada candidato deberá responder a la pregunta: "¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?". Se podrá ver a partir de las 21:45 horas en el Canal 24 Horas y en La 1 en desconexión territorial en Andalucía, y estará presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero. Además, también se podrá seguir por RTVE Play, Radio 5 y RTVE.es.

Los candidatos en Andalucía afrontan un primer debate electoral tempranero y con los pactos PP y Vox en el foco
Los candidatos en Andalucía afrontan un primer debate electoral tempranero y con los pactos PP y Vox en el foco

Los bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos, serán: economía, políticas sociales, y fnanciación autonómica, pactos y regeneración, y el espacio finalizará con el considerado 'minuto de oro', en el que cada candidato pedirá el voto.

Sin actos para preparar el debate

El presidente de la Junta y candidato del PP, a la reelección, Juanma Moreno, no ha acudido a ningún acto desde este domingo por la mañana cuando estuvo en Dos Hermanas (Sevilla). Por su parte, la candidata socialista, María Jesús Montero, no ha participado en campaña electoral desde el sábado, cuando estuvo en un mitin en Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Tampoco el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha vuelto a participar en ningún acto público desde el pasado sábado, cuando visitó Jeréz de la Frontera (Cádiz). Y este lunes, ha hecho campaña por él, el presidente de la formación, Santiago Abascal, quien ha atendido a los medios en Úbeda (Jaén).

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, tampoco ha tenido actos de campaña desde este domingo cuando dio un mitin en Fuentes de Andalucía (Sevilla). En su lugar, ha sido la cabeza de lista de la coalición por la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez, quien ha presentado sus propuestas de cultura.

El cabeza de lista de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha despejado tambien este lunes su agenda para prepararse el debate y lo está haciendo con su equipo de comunicación y con parte de la dirección de la campaña, según fuentes de la formación.

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