Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía se preparan para el debate electoral de RTVE | Diario de campaña

01.21 min Los candidatos liberan sus agendas para prepararse el debate de RTVE de este lunes

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los cinco partidos que tienen actualmente representación parlamentaria -PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han liberado sus agendas este lunes para prepararse el debate que mantendrán por la noche en RTVE, el primero en el que se verán las caras en la campaña electoral del 17-M.

El debate, que durará 90 minutos y estará dividido en tres bloques, comenzará con 30 segundos en los que cada candidato deberá responder a la pregunta: "¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?". Se podrá ver a partir de las 21:45 horas en el Canal 24 Horas y en La 1 en desconexión territorial en Andalucía, y estará presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero. Además, también se podrá seguir por RTVE Play, Radio 5 y RTVE.es.

Los bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos, serán: economía, políticas sociales, y fnanciación autonómica, pactos y regeneración, y el espacio finalizará con el considerado 'minuto de oro', en el que cada candidato pedirá el voto.