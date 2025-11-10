La ley de pena de muerte para "terroristas" pasa la primera de las tres lecturas en el Parlamento israelí

El proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra "terroristas" acusados de asesinar a ciudadanos israelíes ha pasado la noche de este lunes la primera lectura -de un total de tres- en el pleno de la Knéset (Parlamento israelí), al ser aprobado con 39 diputados a favor y 18 en contra.

El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como "terroristas" por Israel que causaran "la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra", informa la Knéset en un comunicado.

Además, según dicho proyecto, que aún tiene que ser aprobado de nuevo en comisión y luego en dos nuevas votaciones en pleno, dicha pena de muerte la podrán aplicar tribunales militares israelíes en el territorio palestino de Cisjordania "por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia", y no por unanimidad, y además "no podrá ser conmutada" por otra pena inferior.

El radical Ben Gvir respalda la norma Durante el pleno en el que se ha discutido la ley, que según denuncian las organizaciones palestinas afectaría sobre todo a ciudadanos palestinos, el ministro radical Ben Gvir ha afirmado que, de ser aprobada definitivamente, "será la más importante en la historia del Estado de Israel". "Todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor", ha dicho Ben Gvir. “Todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá“