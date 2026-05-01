Israel confirma que los activistas de la flotilla humanitaria para Gaza detenidos, menos dos, están ya en Grecia

El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado que todos los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales por Israel, excepto los dos que serán transferidos a territorio israelí para ser "interrogados", se encuentran ya en territorio griego.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek (palestino) y Thiago Ávila (brasileño)", han explicado fuentes de Exteriores tras anunciar en sus redes sociales que el palestino y el brasileño serán llevados a territorio israelí para ser "interrogados".

Exteriores israelí atribuye a Abu Keshek ser "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y a Ávila le define en términos generales como "sospechoso de actividades ilegales".

Los dos detenidos por Israel, coordinadores de la flotilla Ávila, que ha participado en otras flotillas a Gaza, estuvo en abril retenido en el aeropuerto de Buenos Aires tras denegar su ingreso a Argentina , donde se disponía a anunciar la delegación local de la Flotilla Global Sumud. El brasileño es uno de los coordinadores de la Flotilla Global Sumud a Gaza y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba. Abu Keshek también es coordinador de la Flotilla y en una entrevista con el medio Middle East Eye en septiembre de 2025 defendió la estrategia de la no violencia en vista de informaciones de que Israel planeaba declarar terroristas a sus activistas.

Grecia confirma las labores de coordinación El Ministerio de Exteriores de Grecia ya confirmó en la noche del jueves que estaba en coordinación con las autoridades israelíes sobre el tema del desembarque seguro de los activistas en Grecia. Una delegación del Ministerio griego se dirigió anoche al punto de llegada de los activistas, que no ha sido revelado, para coordinar las acciones y cooperar con las autoridades consulares extranjeras, que están "siendo informadas debidamente", añadió la nota. Guiada por el derecho internacional y por razones humanitarias, y como "factor de estabilidad en la región", Grecia "pidió a Israel que retirara sus buques de la zona", indicó el Ministerio. Exteriores convoca "urgentemente" a la responsable de la embajada de Israel por el arresto de miembros de la Flotilla Al mismo tiempo, el país heleno "ofreció sus buenos oficios comprometiéndose a acoger a las personas a bordo en su territorio y garantizar su regreso seguro a sus países". El Gobierno heleno ha hecho un llamamiento a la moderación y al respeto del derecho internacional, incluido el derecho internacional del mar y el derecho internacional humanitario, subrayó el comunicado. Israel ha informado de que detuvo en el mar cerca de las costas de Grecia a 175 activistas de distintas nacionalidades, entre los que se encuentran una treintena de españoles, cuando viajaban en dirección a Gaza, según fuentes de la flotilla. ““ El Ejército israelí interceptó 22 de las 58 naves de la Flotilla al oeste de la isla griega de Creta y transbordó a los activistas a un barco israelí.

Palestina tilda de "crimen de guerra" la interceptación de la flotilla por parte de Israel en el Mediterráneo El Gobierno palestino ha tildado de "crimen de guerra" el abordaje por parte de la Armada de Israel de más de una veintena de embarcaciones que eran parte de la Global Sumud Flotilla cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza. El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado "firmemente" en un comunicado las acciones de Israel, llevadas a cabo en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, y ha subrayado que "este crimen tiene como objetivo los movimientos internacionales de base destinados a romper el cerco impuesto a la Franja de Gaza y apoyar al pueblo palestino".