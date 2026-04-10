París - Roubaix 2026: Horario y dónde ver gratis en TV, recorrido y favoritos

La 123ª edición de la clásica París - Roubaix 2026 masculina tiene lugar el domingo 12 de abril de 2026 a partir de las 12:45 horas y la sexta edición de la femenina a las 17:00. Ambas acaban en el mítico velódromo de Roubaix, los ciclistas recorrerán 258 kilómetros desde Compiègne y las ciclistas harán 148 km desde Denain.

En la carrera masculina, se prevé un nuevo duelo entre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), con Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) y Mads Pedersen (Lidl-Trek) como alternativas. El equipo español Movistar Team contará en sus filas con la baza de Iván García Cortina.

En la femenina, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) parte como favorita a ser la primera bicampeona, pero no se lo pondrán fácil Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), que busca su primera victoria en el pavés, y Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). La vigente campeona Pauline Ferrand-Prévot no defenderá el título, porque quiere priorizar su preparación para otras citas del calendario ciclista.

Van der Poel, a por el cuarto; Pogacar, a por todas Roger De Vlaeminck (1972, 1974, 1975 y 1977) y Tom Boonen (2005, 2008, 2009 y 2012) son los únicos ciclistas que han ganado cuatro veces en el 'Infierno del Norte'. Mathieu van der Poel (2023, 2024 y 2025) aspira a igualarlos y conseguir un hito histórico: ganar las cuatro consecutivas. Tadej Pogacar quiere ganar el único Monumento que le falta en su palmarés y podría completar todas las victorias seguidas al campeonar en 2025 en Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía y en 2026 en la Milán - San Remo y Tour de Flandes. Solo Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck y Rik Van Looy han lograr vencer las cinco grandes clásicas.

La revancha de Pogacar Pogacar lleva ya 12 victorias en grandes clásicas, solo por detrás de Eddie Merckx (19), y el año pasado ya fue segundo, tras el que volverá a ser su máximo rival, Van der Poel. El esloveno quiere seguir pulverizando récords. Además, se podrá resarcir de su error en 2025, en el que se salió del trazado y terminó en el suelo a 38 km de la meta, cuando lideraba, y Van der Poel lo aprovechó para colocarse líder y llevarse su tercer adoquín seguido. La carrera femenina solo cuenta con cinco ediciones y nadie ha repetido victoria: Lizzie Deignan (2021), Elisa Longo Borghini (2022), Alison Jackson (2023), Lotte Kopecky (2024) y Pauline Ferrand-Prévot (2025).

El 'Infierno del Norte' y sus tramos de pavés En la carrera masculina se mantiene el recorrido clásico de Compiègne al velódromo de Roubaix y habrá 30 sectores de adoquines que suman unos 54 km de pavé. Los tramos clave son tremendamente icónicos como la Trouée d’Arenberg, Mons-en-Pévèle y Carrefour de l’Arbre, donde se suele decidir la carrera. Es un trazado largo, exigente y muy selectivo, en el que la colocación, la concentración y la resistencia juegan un papel fundamental. En la carrera femenina se ha endurecido el recorrido con más sectores de adoquines, superando los 30 km de pavé, lo que la convierte en la edición más exigente hasta la fecha. Será más corta, con 150 km, pero con una tremenda dificultad.