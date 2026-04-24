Lieja-Bastoña-Lieja 2026: Hora y dónde ver gratis en TV, perfil, recorrido y favoritos

La 112ª edición de la Lieja-Bastoña-Lieja masculina y la 10ª de la femenina tienen lugar este domingo 26 de abril de 2026 a partir de las 13:10 horas. Los ciclistas recorren 259 kilómetros desde Lieja hasta Bastoña y vuelta y las ciclistas irán directamente de Bastoña a Lieja y pedalerán durante 156 km.

En la carrera masculina, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) es el rival a batir, como siempre que participa en una carrera ciclista. El belga Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) es el otro gran candidato a la victoria y el duelo entre ellos promete espectáculo. De hecho, los dos se han repartido las cinco últimas victorias: el 'caníbal de Komenda' ganó en 2021, 2024 y 2025 y el 'heredero de Merckx' se llevó las de 2022 y 2023.

En la femenina, volveremos a vivir un duelo entre la neerlandesa Puck Pieterse (Fenix–Premier Tech) y su compatriota Demi Vollering (FDJ–Suez), que se llevó su último mano a mano en la Flecha Valona y ha ganado dos ediciones, las de 2021 y 2023. La polaca Kasia Niewiadoma (Canyon//SRAM zondacrypto) y las españolas Paula Blasi (UAE Team ADQ), tercera en la última Flecha Valona, y Mavi García (UAE Team ADQ) tratarán de postularse como alternativa.

Eddie Merckx, el rey de la Lieja-Bastoña-Lieja Una de las mayores leyendas de la historia del ciclismo, el belga Eddie Merckx, es el rey de esta clásica con cinco victorias. Por detrás, con cuatro, aparecen el italiano Moreno Argentin y Alejandro Valverde, que venció las ediciones de 2006, 2008, 2015 y 2017. Es el único español que ha logrado vencer en Lieja. Tadej Pogacar ya tiene tres en su palmarés y ganas de revancha tras no poder lograr el último Monumento que le quedaba al perder el sprint en el velódromo de Roubaix contra Van Aert en la París-Roubaix. En la categoría femenina, el dominio es neerlandés con seis de las nueve ediciones disputadas, aunque buscarán cortar su peor racha en esta carrera con dos años sin llevarse la victoria. Anna van der Breggen (2017 y 2018), Annemiek van Vleuten (2019 y 2022) y Demi Vollering (2020 y 2023) han vencido dos veces cada una y la británica Lizzie Deignan (2020), la australiana Grace Brown (2024) y la mauriciana Kimberley Le Court (2025) se han llevado una.

Tres ascensos finales temibles La carrera masculina será un auténtico calvario para los ciclistas. Hasta once puertos en el recorrido, con los tres ascensos finales temibles: la mítica La Redoute, Des Forges y Roche-aux-Faucons, el último a 13 km de meta. Perfil de la Lieja-Bastoña-Lieja liege-bastogne-leige.be La femenina parte desde Bastoña y solo hace el viaje de ida hasta Lieja, pero la dificultad final será la misma con los tres últimos puertos consecutivos y hasta ocho en toda la carrera. Perfil de la Lieja-Bastoña-Lieja femenina liege-bastogne-liege.be