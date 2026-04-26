Demi Vollering se impone en la Lieja-Bastoña-Lieja con Paula Blasi, quinta

La ciclista neerlandesa Demi Vollering se ha covertido en la primera ciclista en ganar en tres ocasiones la Lieja-Bastoña-Lieja tras su aplastante victoria en la edición de 2026 disputada este 26 de abril con un ataque demoledor en la Redoute para cruzar la línea de meta en solitario, donde la española Paula Blasi cruzó la línea de meta en la quinta plaza.

Tras Vollering, cruzaron la línea de meta Puck Pieterse, Kasia Niewiadoma Phinney y Anna van der Breggen a un minuto y 29 segundos de la neerlandesa mientras Paula Blasi llegó quinta a 1 minuto y 42 segundos de la cabeza.

Tras sus victorias en 2021 y 2023, la campeona de Europa en 2025 vuelve a reinar en la clásica que corona la Trilogía de las Ardenas sin que la polaca Katarzyna Niewiadoma ni la francesa Pauline Ferrand-Prévot, las otras favoritas pudieran aguantar el ritmo que impuso la ganador de Tour y Vuelta.