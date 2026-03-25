Los colegios de Madrid no crean entradas "solo para mujeres musulmanas": esta imagen es de un centro islámico
En redes sociales se difunde una foto de un cartel colocado en una puerta que indica "acceso para mujeres" y aseguran que están creando entradas solo para musulmanas en los colegios de Madrid "para separarlas de los hombres". Es falso. La instantánea no se registra en un colegio, sino en una mezquita en Parla (Comunidad de Madrid).
"Colegios de Madrid crean una entrada solo para mujeres musulmanas para separarles de los hombres. Es un despropósito", leemos en un mensaje de X difundido más de 1.000 veces que comparte esta fotografía. En la imagen se ve la puerta de entrada a un recinto con un cartel con el siguiente mensaje en español y en árabe: "Acceso para mujeres".
No están creando entradas solo para mujeres musulmanas en colegios de Madrid
La fotografía no corresponde a un colegio de la Comunidad de Madrid. Hemos geolocalizado la imagen en la entrada de un centro cultural islámico en la localidad de Parla. En la imagen siguiente puedes observar las coincidencias entre los barrotes de la puerta, también de las ventanas y la puerta del fondo y de la estructura del edificio.
En VerificaRTVE hemos consultado al centro cultural islámico La Paz, donde se registra la fotografía, y nos aseguran que ese cartel se hizo hace un tiempo y que se colocaba únicamente los días de rezo en el acceso a la mezquita porque mujeres y hombres rezan por separado. También hemos consultado a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que nos confirma que "no existen entradas diferenciadas en los centros educativos" de la región.
La Ley orgánica de educación (LOMLOE) prohíbe "discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Del mismo modo, la ley madrileña de educación establece como principio que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, discapacidad, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Este mensaje alimenta el discurso de odio islamófobo sobre el que ya te hemos alertado en VerificaRTVE. Hemos desmentido que el Gobierno haya prohibido el consumo de carne de cerdo en los comedores escolares para no ofender a los musulmanes y te hemos explicado esta campaña de bulos para alimentar la islamofobia en la Navidad de 2025.