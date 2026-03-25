Los colegios de Madrid no crean entradas "solo para mujeres musulmanas": esta imagen es de un centro islámico

En redes sociales se difunde una foto de un cartel colocado en una puerta que indica "acceso para mujeres" y aseguran que están creando entradas solo para musulmanas en los colegios de Madrid "para separarlas de los hombres". Es falso. La instantánea no se registra en un colegio, sino en una mezquita en Parla (Comunidad de Madrid).

"Colegios de Madrid crean una entrada solo para mujeres musulmanas para separarles de los hombres. Es un despropósito", leemos en un mensaje de X difundido más de 1.000 veces que comparte esta fotografía. En la imagen se ve la puerta de entrada a un recinto con un cartel con el siguiente mensaje en español y en árabe: "Acceso para mujeres".