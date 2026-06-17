Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 17 de junio

Última jornada antes del arranque de los segundos partidos de la primera fase del Mundial, con el estreno en la competición de Portugal e Inglaterra. El conjunto inglés se medirá este miércoles 17 de junio a Croacia a partir de las 22:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Dallas (EEUU), en el encuentro correspondiente al Grupo L. Este cuadro se completará con el Ghana – Panamá, que dará inicio a las 01:00 horas (hora peninsular) del 18 de junio desde el estadio de Toronto (Canadá).

En esta jornada entra en liza también Portugal contra RD Congo, a partir de las 19:00 horas (hora peninsular), desde el estado de Houston, en un encuentro correspondiente al Grupo K, en el que están también Uzbekistán y Colombia, que se enfrentarán a partir de las 04:00 horas (hora peninsular) del 18 de junio en el estadio Ciudad de México.

RTVE emitirá el encuentro entre Inglaterra y Croacia, que se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en directo en La 1 y RTVE Play. La plataforma digital ha preparado una programación especial para este encuentro que arrancará a las 21:00 horas en En Play con una nueva edición de Fútbol de calle, el videopódcast futbolero más canalla, que vendrá seguido por la retransmisión alternativa de CTA, coincidiendo con el comienzo del partido

El partido entre Inglaterra y Croacia reeditará la mítica semifinal del Mundial de Rusia 2018, que terminó con victoria de la escuadra balcánica por 2-1 en la prórroga que permitió al conjunto de Luka Modric clasificarse para la final, en la que terminó cayendo ante Francia. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega a EEUU con dos victorias en los partidos de preparación y con el honor de haber sido la primera selección en haber logrado la clasificación para esta edición de la Copa del Mundo, con jugadores en su plantel como Harry Kane o Jude Bellingham. Enfrente tendrá a un conjunto con una gran experiencia en citas mundialistas, con nombres de sobra conocidos como Modric, Perisic o Kovacic.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 17 de junio y madrugada del 18 de junio Grupo K •Portugal – RD Congo. 19:00 horas (hora peninsular). Estadio de Houston (EEUU). •Uzbekistán – Colombia. 04:00 horas (hora peninsular) del 18 de junio. Estadio Ciudad de México (México) Grupo L •Inglaterra - Croacia. 22:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU) •Ghana - Panamá. 01:00 horas (hora peninsular) del 18 de junio. Estadio de Toronto (Canadá).