Estados Unidos - Australia: lucha por el liderato con dos revelaciones en el escaparate

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Antes de empezar el Mundial pocos se atreverían a pronosticarlo, pero el partido del grupo D entre Estados Unidos y Australia se prevé determinante para ver quién termina como primera del grupo. Ambas escuadras ganaron en su debut, Estados Unidos con mucha tranquilidad y goles ante Paraguay, y Australia sorprendiendo a Turquía con un portero revelación. Si alguna se impone en el césped de Seattle estará prácticamente clasificada para la siguiente ronda (RTVE, a las 21:00 horas).

La primera jornada dejó actuaciones más que notables en el once estadounidense. Pero Christian Pulisic se echó el equipo a la espalda en la primera parte, antes de marcharse en el descanso al vestuario tras un golpe. El delantero del Milan, el más reconocible para el público europeo, fue determinante en los dos goles de su equipo que para la media hora ya habían sentenciado el encuentro. Aunque quizá al público americano, más acostumbrado a marcadores de varias cifras, se fijase más en el doblete de Folarin Balogun, el punta del Monaco, o en un exterior de Reyna que, si no es el mejor gol en lo que va de Mundial, muy lejos no se queda. Cierto que estas genialidades las hicieron contra un rival, Paraguay, que a los siete minutos ya había claudicado con un gol en propia, pero son sin duda tres jugadores a seguir hoy de cerca.

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Quien sí que se enfrentó a un equipo correoso fue Australia, y salió más que bien parado. Los del hemisferio sur se pasaron el partido sin querer la pelota (un 28% de posesión) y tiraron tres veces menos que el rival, pero tumbaron a Turquía en dos jugadas tan distintas pero tan similares que no hacen sino hablar bien de la disciplina con la que llegan al Mundial los australianos. Saliendo de su portería, en tres pases marcaron el primero. Y para el segundo bastó un robo de balón en el último tercio, cuatro pases y un zapatazo. Está por ver si ante Estados Unidos serán tan directos o tendrán tanto tino.

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Si los australianos estuvieron especialmente acertados arriba, bajo palos no se quedaron cortos. El portero Pat Beach firmó un partido de escándalo, un auténtico recital de paradas, ocho, de todo tipo, que han puesto en suspenso el debate sobre su salto al césped. Y eso que su titularidad produjo todo un shock en la afición nacional el día del partido. El seleccionador, Tony Popovic, dejó en el banquillo a Mathew Ryan, titular del Levante, más de 100 veces internacional y capitán del combinado. Y sacó a este guardameta de 22 años, que juega en el Melbourne City de la liga australiana y que era la tercera vez que salía de titular en un partido con su selección. Va a tenerlo difícil Ryan para jugar, el debate está servido. El siguiente gráfico muestra sus paradas, esas con las que desquició al madridista Arda Güler y compañía.

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Llegan ambas selecciones aupados por la inercia positiva. Puede parecer que los americanos partan con la ventaja del anfitrión, pero Paraguay no ofreció gran resistencia como para probarse ante la adversidad. Los australianos por contra llegan con la moral estratosférica, tras un ejercicio de resistencia hercúlea ante los turcos. En lo que sí están asombrosamente igualados ambos combinados es en otras cifras. La edad media de sus jugadores es la misma, 27 años y unos días. La altura también, 183 centímetros. El siguiente gráfico clasifica a todas las selecciones del Mundial por estas cifras.

El encuentro de hoy enfrenta a las selecciones de dos países en los que el fútbol no es el partido mayoritario. Esto se nota incluso en las calles de ciudades donde están concentradas algunas de las mejores escuadras del mundo. Tal como nos cuenta Adrián Herrero, enviado especial de RTVE.es a la concentración de España en Chattanooga, en Tennessee.

La victoria inicial le ha dado un empujón a sus aspiraciones de los anglosajones de pasar a dieciseisavos en un grupo en el que Turquía y Paraguay se lo juegan todo en su cruce. Lo más probable es que tras esta fase Estados Unidos encabece el grupo, seguido de Australia, según la empresa de análisis estadístico de datos deportivos Opta. El siguiente gráfico recopila las probabilidades de cada equipo de acabar en cada posición.

Antes de la primera jornada las previsiones estaban mucho más igualadas. Está por ver si el buen papel de Estados Unidos y Australia se mantiene en esta emocionante segunda jornada.