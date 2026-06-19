Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 19 de junio

Sigue avanzando el Mundial 2026 con la segunda jornada de la fase de grupos correspondientes a los Grupos C y D, donde han quedado encuadrados equipos como Brasil o EEUU. El partido de la jornada será el EEUU – Australia del Grupo D, que dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular) del viernes 19 de junio desde el estadio de Seattle (EEUU). Éste será el choque que ofrecerá de forma gratuita RTVE en La 1 y RTVE Play.

El resto de partidos se disputarán ya en la madrugada del 20 de junio, empezando por el Escocia – Marruecos del Grupo C, que arrancará en Boston a partir de la medianoche. Brasil completará el Grupo C con un partido ante Haití que dará comienzo a las 02:00 horas de sábado 20 de junio, un encuentro decisivo para la Canarinha, que pretende lograr cuanto antes su billete a los dieciseiavos de final, para despejar las dudas que se cernieron sobre el equipo de Ancelotti tras el empate contra Marruecos. La jornada concluye con el Turquía – Paraguay del Grupo D, que se iniciará a las 05:00 horas del 20 de junio en el estadio de la Bahía de San Francisco.

El encuentro entre EEUU y Australia enfrentará a las dos selecciones llamadas a disputarse la primera plaza del Grupo D. El conjunto anfitrión se estrenó en la competición con un contundente 4-1 antes Paraguay, mientras que Australia firmó un 2-0 con Turquía. La buena actuación del delantero estadounidense del Milan, Christian Pulisic, que tuvo que abandonar en el descanso por un golpe, y los dos goles del punta del Mónaco Folarin Balogun, permitieron a la escuadra norteamericana, dirigida por el viejo conocido de la afición española Mauricio Pochettino, cargarse de ilusión antes de esta segunda jornada. Tendrá enfrente a la sorprendente Australia, que logró anular a la Turquía de Arda Guler en el primer encuentro de la fase de grupos. Clave en este choque fue la actuación del guardameta del cuadro australiano Pat Beach, que realizó hasta ocho paradas bajo los palos, ganándose una titularidad que disputa con el portero del Levante Matthew Ryan.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 19 de junio y madrugada del 20 de junio Grupo C •Escocia - Marruecos. 00:00 horas (hora peninsular) del 20 de junio. Estadio de Boston (EEUU) •Brasil - Haití. 02:00 horas (hora peninsular) del 20 de junio. Estadio de Filadelfia (EEUU). Grupo D •EEUU - Australia. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Seattle (EEUU). •Turquía - Paraguay. 05:00 horas (hora peninsular) del 20 de junio. Estadio de la Bahía de San Francisco (EEUU)