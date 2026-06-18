EEUU - Australia: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este viernes 19 de junio desde las 21:00 horas (hora peninsular), las selecciones de EEUU y Australia, del Grupo D del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Seattle, un duelo en el que ambos peleará por la primera plaza del grupo después de la buena imagen que mostraron en sus encuentros de debut contra Paraguay y Turquía, respectivamente.

En un grupo tan abierto como parecía a priori este D, nadie iba a decir que el EEUU-Austalia iba a ser un partido determinante para saber quién puede terminar como primera del grupo. La que se imponga en la contienda, tendrá pie y medio en los deciseisavos. La euforia se ha desatado en uno de los anfitriones tras la goleada en el primer partido contra Paraguay. Incluso, Donald Trump llamó a Mauricio Pochettino para felicitarle. Estados Unidos mostró desparpajo y efectividad ante una selección sudamericana muy floja.

Balogun, Dest y Richards celebran uno de los goles de Estados Unidos ante Paraguay.EFE/ Omar Alonso

Varios fueron los protagonistas de la goleada estadounidense. Para empezar, un clásico que no falla como Christian Pulisic, que tiró del carro en la primera parte y fue determinante en los dos primeros goles del choque. Otro que causó furor a la grada fue el el delantero del Mónaco, Folarin Balogun, que anotó dos goles.

Y el tercer mosquetero fue Reyna que, con el exterior, metió uno de los mejores goles en lo que llevamos de Mundial. Paraguay no tuvo ninguna capacidad de reacción después del gol que encajó en propia puerta en el minuto 7 de encuentro.

Juventud y eficacia de Australia Australia también hizo los deberes con nota y eso que el rival era de mayor entidad. La selección oceánica fue dominada por Turquía y tiró también menos que la selección comandada por Güler pero con dos zarpazos bien aprovechados logró llevarse una importante victoria. El primero, obra de Irankunda, tras una jugada enlazada desde su propia portería. Y el segundo arrancó de un robo de balón en el último tercio que terminó en un fuerte tiro de Metcalfe en el minuto 75. Baris Alper Yilmaz (Turquía) y Alessandro Circati (Australia) pelean por el balón en su primer partido en el Mundial 2026Dean Mouhtaropoulos Turquía se quedó sin anotar gracias a la enorme actuación del portero Pat Beach, una apuesta del seleccionador Tony Popovic que salió de maravilla. El portero titular Mathew Ryan, jugador del Levante y capitán de la selección, tiene desde ahora un durísimo competidor en los guantes del joven talento del Melbourne City.