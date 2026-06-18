Jorge Messi está hospitalizado y la familia pide "responsabilidad y prudencia"

"La familia Messi informa que Jorge Messi está atravesando actualmente una situación de salud", es la frase con la que comienza el comunicado que ha emitido la familia Messi tras el revuelo causado después de ver a Leo Messi emocionado después de marcar el primer gol en el partido de Argentina contra Argelia en el Mundial.

Después del partido, el argentino explicó que sus lágrimas no estuvieron relacionadas con el gol y confesó que estaba atravesando unos días personales difíciles. Tras esas declaraciones empezaron a surgir varios rumores y especulaciones que ahora el entorno del futbolista desmiente y por las cuales se sienten molestos.