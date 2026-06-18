Jorge Messi está hospitalizado y la familia pide "responsabilidad y prudencia"
- La familia del futbolista expresó un “profundo malestar” por los rumores que circularon estos días
- Leo se emocionó tras marcar el primer gol con Argentina y confesó que estaba pasando unos días difíciles
"La familia Messi informa que Jorge Messi está atravesando actualmente una situación de salud", es la frase con la que comienza el comunicado que ha emitido la familia Messi tras el revuelo causado después de ver a Leo Messi emocionado después de marcar el primer gol en el partido de Argentina contra Argelia en el Mundial.
Después del partido, el argentino explicó que sus lágrimas no estuvieron relacionadas con el gol y confesó que estaba atravesando unos días personales difíciles. Tras esas declaraciones empezaron a surgir varios rumores y especulaciones que ahora el entorno del futbolista desmiente y por las cuales se sienten molestos.
Molestos por los rumores
"A la luz de los informes, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profunda preocupación respecto a la falta de sensibilidad, respeto y discreción con la que algunos individuos han tratado un asunto estrictamente privado de la familia", dice textualmente el comunicado.
Sobre el estado de salud actual de Jorge Messi explican que "en este momento, se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de la condición que está experimentando".
Y quieren dejar claro que sólo la familia tiene la información real: "La familia también desea aclarar que solo la familia inmediata de Jorge posee información real y precisa respecto a su condición. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia y de sus canales oficiales no debe considerarse válida ni veraz".
Un comunicado que acaba dando las gracias por "las expresiones de afecto, respeto y preocupación" y comunican que cualquier información relevante "será comunicada en su momento por la familia y a través de los canales apropiados".