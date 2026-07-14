Cortes de respiración y sonrisas nerviosas: las fotos más impactantes del octavo encierro de San Fermín 2026

Pamplona ha puesto el broche de oro a San Fermín 2026 con un accidentado y peligroso encierro protagonizado por los Jandilla. La ganadería extremeña, conocida por su velocidad y exigencia, ha protagonizado una veloz carrera con caídas y cornadas, que ha puesto a prueba la templanza de los mozos en cada tramo del recorrido.

Los astados de este hierro han participado en los festejos por vigésimo quinta vez, precedidos por su fama de rápidos y peligrosos. Para la ocasión, los extremeños han desplazado a siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.

El caos de las caídas Uno de los toros de la ganadería de Jandilla embiste a varios corredores en el tramo de la Plaza Consistorial EFE/Villar López Donde hay velocidad, hay riesgo de desequilibrio. En distintos puntos del recorrido, la inercia de los Jandilla ha provocado momentos de alta tensión con mozos rozando el asfalto. Las fotos de acción que captan estos instantes reflejan la crudeza del encierro: la caída, la rápida reacción del resto de compañeros y la capacidad del toro para esquivar o pasar de largo sin detener su marcha. Uno de los astados de la ganadería de Jandilla pasa junto a un mozo que permanece en el suelo EFE/J.P. Urdiroz

A toda velocidad Los mozos corren delante de los toros de la ganadería Jandilla AFP/Miguel Riopa Los de Jandilla han pisado el acelerador desde el primer segundo. Los astados han buscado marcar el paso desde Santo Domingo y la velocidad ha sido la protagonista indiscutible.

Peligro inminente Los mozos corren a milímetros de distancia de los astados EFE/Villar López En pleno encierro, el peligro es constante. Estas fotos de acción pura muestran cómo los mozos gestionan las distancias de seguridad, que se miden en milímetros. La máxima expresión del encierro es el control ante el peligro inminente. Un mozo cae tras ser golpeado por uno de los toros en el último encierro de San Fermín 2026 EFE/Jesús Diges