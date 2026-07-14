Cortes de respiración y sonrisas nerviosas: las fotos más impactantes del octavo encierro de San Fermín 2026
- Ha sido el más peligroso y accidentado de todos los encierros de esta edición
- El octavo encierro: dos corneados por el carácter encendido de los Jandilla
Pamplona ha puesto el broche de oro a San Fermín 2026 con un accidentado y peligroso encierro protagonizado por los Jandilla. La ganadería extremeña, conocida por su velocidad y exigencia, ha protagonizado una veloz carrera con caídas y cornadas, que ha puesto a prueba la templanza de los mozos en cada tramo del recorrido.
Los astados de este hierro han participado en los festejos por vigésimo quinta vez, precedidos por su fama de rápidos y peligrosos. Para la ocasión, los extremeños han desplazado a siete ejemplares: 'Pañero', de 555 kilos; 'Chismoso', de 575 kilos; 'Zarabanda', de 590 kilos; 'Oyente', de 580 kilos; 'Recitador', de 590 kilos; 'Castigado', de 565 kilos; y 'Adinerado', de 600 kilos.
El caos de las caídas
Donde hay velocidad, hay riesgo de desequilibrio. En distintos puntos del recorrido, la inercia de los Jandilla ha provocado momentos de alta tensión con mozos rozando el asfalto. Las fotos de acción que captan estos instantes reflejan la crudeza del encierro: la caída, la rápida reacción del resto de compañeros y la capacidad del toro para esquivar o pasar de largo sin detener su marcha.
A toda velocidad
Los de Jandilla han pisado el acelerador desde el primer segundo. Los astados han buscado marcar el paso desde Santo Domingo y la velocidad ha sido la protagonista indiscutible.
Peligro inminente
En pleno encierro, el peligro es constante. Estas fotos de acción pura muestran cómo los mozos gestionan las distancias de seguridad, que se miden en milímetros. La máxima expresión del encierro es el control ante el peligro inminente.
El encierro desde los balcones
San Fermín no sería lo mismo sin el "efecto espectador". Cientos de ojos siguen la carrera desde los balcones: fotógrafos buscando el ángulo perfecto, turistas con los ojos abiertos de par en par y los veteranos que analizan cada movimiento de la manada. Son el espejo donde se refleja la magnitud de lo que ocurre en la calzada.
*Carla Alonso es alumna del doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos. Esta fotogalería ha sido supervisada por la jefa de la sección de Sociedad, Ana Bravo