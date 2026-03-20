Garriga acusa a Feijóo de "torpedear" las negociaciones entre PP y Vox en los Gobiernos autonómicos

"Si no hemos llegado a un acuerdo en Extremadura, Aragón y Castilla y León es por culpa de un señor que se llama Alberto Núñez Feijoo". Con tal rotundidad se ha expresado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, respecto a las negociaciones en las tres regiones que recientemente han celebrado elecciones autonómicas y en las que la conformación de gobiernos dependen del acuerdo entre PP y Vox. Desde Barcelona, Garriga, ha acusado al presidente del PP y también a su secretario general, Miguel Tellado, de "torpedear" esos acuerdos.

"Estamos construyendo unas negociaciones complejas y un cambio en las políticas que queremos impulsar medida a medida, idea a idea, ley a ley. Es una realidad a la que Feijóo y Tellado siempre que pueden meten la zancadilla", ha respondido Garriga a los periodistas.

A continuación, el de Vox ha alabado y agradecido "la disposición de los equipos regionales" del PP, con los que continúan las conversaciones, a pesar de las "dificultades que ponen permanentemente Feijóo y Tellado".

A este respecto, desde Aragón, el líder de la formación y candidato de Vox a en los pasados comicios, Alejandro Nolasco, ha afirmado que "los contactos que hay o puedan haber hay que hacerlos con discreción y responsabilidad. Hay que ver si el PP quiere pactar con Vox, eso se va a concretar en políticas concretas, de limpieza de cauces, de bajada de impuestos, con políticas que tengan que ver con la vivienda". "Se está trabajando en ello y veremos si el PP quiere romper con las políticas socialistas", ha concluido Nolasco, que ha confirmado que desde su formación "quieren entrar en el Gobierno de Aragón".

La negociación en Castilla y León, a partir del miércoles 25 El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, iniciará el próximo miércoles su ronda de contactos de cara a la formación de Gobierno y conformación de las Cortes autonómicas para dar inicio a la XII legislatura, tras la celebración de los comicios del 15M. En esas elecciones el PP obtuvo 33 diputados frente a los 30 del PSOE, 14 de Vox, 3 de UPL, 1 Soria ¡Ya! y 1 Por Ávila (XAV). El primer encuentro del popular, que quiere revalidar la presidencia de la Junta, será con el candidato de Vox, Carlos Pollán, el miércoles a las 11.00 horas. El jueves se reunirá con los representantes del resto de partidos. Los candidato del PP a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Vox, Carlos Pollán EFE/JMGARCIA Mientras llega la cita de la próxima semana, este jueves Mañueco y Pollán han coincidido por primera vez desde las elecciones. Ambos han compartido unos momentos en el acto de la concesión del doctorado honoris causa al presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, por parte de la Universidad de Salamanca. Además, han intercambiado impresiones con el rey de España, también presente en la ceremonia. Vox insiste que en las tres regiones (Extremadura, Aragón y Castilla y León), quiere negociar medida a medida, con plazos concretos de ejecución, antes de determinar el reparto de cargos, aunque en los últimos días sus dirigentes sí han confirmado que el propósito es entrar en los ejecutivos que están en negociación.

Mañueco quiere un Gobierno "estable" y "libre de espantadas" El líder del PP en Castilla y León ha reunido este viernes la junta directiva de su formación para asumir, ante los suyos, la responsabilidad de formar Gobierno. Fernández Mañueco ha propuesto el proyecto del PP como guía para alcanzar pactos y lograr un Ejecutivo "estable", que esté "libre de espantadas" y "bloqueos". Su intención, ha dicho, es poner en marcha la legislatura "cuanto antes" para conseguir su objetivo de "construir una alternativa al 'Sanchismo'". Vox exige al PP ser "decisivos" en los Gobiernos autonómicos y una negociación "discreta": "Ha habido muchas reuniones" Silvia Quílez Iglesias "Han hablado las urnas y lo han hecho alto y claro quieren que el PP lidere esta transición, quieren un gobierno autonómico liderado por el PP y se debe construir sobre las bases del proyecto del PP que será la guía para futuros pactos de Gobierno", ha señalado el presidente de los 'populares', quien ha insistido en que los ciudadanos de Castilla y León han apostado por la gestión "eficaz" frente al "ruido". Ha insistido en que la próxima semana dialogará "con todos partidos políticos", pero ha reiterado que "no habrá pacto de Gobierno con el PSOE": "Vamos a mantener al Sanchismo alejado de nuestra tierra porque no son de fiar y no queremos su modelo de gestión", ha dicho. No obstante, también ha avisado de que el contenido de ese posible acuerdo de gobierno tendrá que versar sobre "las cosas de Castilla y León, para Castilla y León y dentro de las competencias de Castilla y León", en referencia a algunas de las exigencias planteadas por Vox en materia de inmigración. Para todo este proceso de conversaciones, Mañueco ha apelado a la "tranquilidad", la "discreción" y el "sentido lógico" para "tejer los acuerdos que sean necesarios": "No vamos a defraudar ese mandato", ha remarcado.