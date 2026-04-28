Horario y dónde ver 'El juicio', el nuevo programa con José Luis Sastre que aterriza en La 2

El juicio, el court show televisivo presentado por José Luis Sastre, se estrena este miércoles en La 2 y RTVE Play a las 22:20 horas. La sala de vistas abre sus puertas por primera vez para juzgar a la sanidad pública española. Un jurado popular, formado por nueve ciudadanos de a pie elegidos en representación de la sociedad española, debe sentenciar si hay que invertir más recursos en la sanidad pública o si, por el contrario, hay que ser más eficientes en el gasto.

La sanidad pública ha sido siempre motivo de orgullo para los españoles. Pero, por primera vez desde los inicios de la democracia, los ciudadanos perciben que funciona peor. En los últimos veinte años, las listas de espera de la sanidad pública se han duplicado. Según el Barómetro Sanitario de 2025, la mitad de los españoles están disgustados con su funcionamiento. ¿Qué ocurre? ¿Gastamos mal o invertimos poco? ¿Hay que colaborar más con las empresas privadas o prohibir el lucro dentro de la sanidad pública? Empieza la sesión del juicio donde ocho testigos aportan su particular radiografía al modelo sanitario español y deben emitir su veredicto.

La voz de los médicos y los pacientes Para tomar la decisión, los nueve ciudadanos del jurado deben escuchar atentamente a cada una de las abogadas y al amplio número de testigos que llegarán a la sala como pruebas testificales. Desfilan en la sala políticos como la ministra de Sanidad, Mónica García, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pero también pacientes, sanitarios, periodistas y economistas que conocen de primera mano la realidad en quirófanos y consultas. El presentador del programa, el periodista José Luis Sastre, aporta durante esta vista varias pruebas audiovisuales que ayudan al jurado a emitir su veredicto. Sastre da voz a médicos y enfermeros de la Atención Primaria y hospitalaria que explican su día a día en la sanidad española. El periodista también visita a pacientes del municipio de Utrillas (Teruel), ubicado en una de las zonas más despobladas de España, para arrojar luz sobre la desigualdad territorial que vive nuestro país. Además, entrevista al laureado piloto de rally Isidre Esteve, que tuvo que dejar la competición en motos cuando sufrió una grave lesión medular hace casi 20 años y que ahora lidera una pionera fundación privada. ““ La jurista Montserrat Nebrera aporta como pruebas testificales en la sala las declaraciones de Aguirre, del economista Oriol de Marcos y del periodista Fernando Peinado. Por su parte, Ana Pardo de Vera se enfrenta a los argumentos de Nebrera consultando a la ministra García y al escritor Martín Caparrós, diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ambas interrogan también a los testigos ajenos para intentar que caigan en contradicciones con el objetivo de convencer al jurado. ¿Quién ganará? Los nueve ciudadanos anónimos elegidos demoscópicamente que componen el jurado representan, de la forma más fidedigna, el sentir de la sociedad española. Comprenden un diverso rango de edades, de los 25 a los 63 años, proceden de diversos puntos de la geografía española, desde las islas Canarias hasta Móstoles, pasando por Murcia, Andalucía o Barcelona, y trabajan en sectores tan diversos como el arte, la limpieza o la educación. Ellos son Albert Piqué, Alberto Ruiz, Alejandra Pineda, Alejandro Rodríguez, Ángeles Fernández, Luis Coll, Marcos Guasp, Naomi García y Pilar Fernández.