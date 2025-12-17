Por primera vez en la historia, más de la mitad de los españoles suspenden al sistema sanitario

Por primera vez desde que hay registros (1995), más de la mitad de los españoles están disgustados con el funcionamiento de la sanidad en el país. Según la tercera oleada del barómetro sanitario publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 48,5% de los españoles están satisfechos con el sistema sanitario mientras que el 50,2% considera que necesita cambios fundamentales si no profundos en su funcionamiento.

En esta pregunta 1 del barómetro, los encuestados contestan a esta cuestión: "De las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?". Y las respuestas son: "En general, funciona bastante bien 12,0%. Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios 36,5%. Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan 28,9%. Funciona mal y necesita cambios profundos 21,3%. N.S. 0,6%. N.C. 0,6%".

La percepción ciudadana de la sanidad española continúa deslizándose a la baja. Solo hay que comprobar desde 2019, antes de la pandemia, cuando ante esta misma pregunta el 69,7% la puntuaban en un sentido positivo. Es decir, el apoyo en el último informe está 21 puntos porcentuales por debajo respecto a justo antes del COVID. O en 1995, hace treinta años, con los primeros registros en el CIS, la aprobación estaba en el 60,8%. Solo en la tercera oleada de 2022 se estuvo cerca de la situación actual, con un justísimo 50,5% de satisfacción.

Hay que mencionar también que en este informe elaborado por el CIS, en el que se han entrevistado a más de 2.400 personas y que tiene representatividad nacional, los encuestados puntúan con 5,89 puntos sobre 10 a la sanidad pública. Aprobado justo en una tendencia general decadente también. Hace un año, la nota era de 6,13 puntos. Y en la tercera oleada en 2019, la última que se hizo antes de la pandemia, la nota era de 6,79 puntos.

Atención primaria Respecto al último barómetro, en el campo de la Atención Primaria el 82,3% de la población ha acudido al menos una vez a un médico de familia público en el último año. Entre estas personas, la valoración positiva de la atención recibida alcanza el 80,1%, cuatro puntos menos que hace un año. El personal de enfermería obtiene una puntuación media de 8,04 sobre 10, y el personal médico, de 7,76, manteniéndose como los aspectos mejor valorados del servicio. Además, el 16,8% de las consultas se realizaron por vía telefónica, una modalidad cuya aceptación sigue siendo elevada. La media de espera para ir al médico de cabecera crece hasta los 8,81 días DatosRTVE En relación con los tiempos de espera en atención primaria, únicamente un 22% de las personas que acudieron a su médico de familia en el último año fueron atendidas el mismo día o al siguiente de solicitar cita. El resto manifestó haber tenido que esperar más tiempo debido a la falta de disponibilidad en fechas anteriores. En estos casos, el tiempo medio de espera fue de 9,78 días. Y entre quienes experimentaron dificultades para acceder a consulta en atención primaria —el 23,7% de la población encuestada—, un 53,3% acabó recurriendo a un servicio de urgencias y un 29,3% indicó que, cuando llegó la fecha asignada, ya no necesitaba la visita. Otros datos que divulga este barómetro son que la atención hospitalaria durante el ingreso alcanza un 83,7% de valoración positiva, cinco puntos más que en la segunda oleada. Además, el 31% de la población dispone de seguro médico privado, pero el 65,6% de ellos prefiere ser atendido en la sanidad pública ante una enfermedad grave, cuatro puntos más que en la oleada anterior. Y, también, que un 20% de la población se realizó una ecografía en 2024, el 16,5% un TAC y el 15,3% una resonancia. Y las colonoscopias son las que alcanzan el mayor tiempo medio de espera registrado, con una media de 109,8 días.