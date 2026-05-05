'El juicio' analiza a la juventud española: ¿Está peor que antes?

La sala de vistas de El juicio vuelve a abrir sus puertas. Este miércoles, a las 22:15 horas en La 2, el jurado popular deberá prestar atención a la brecha generacional en España y dictar sentencia. ¿Viven peor hoy que antes? ¿O se quejan mucho y son demasiado frágiles? Por el programa pasarán caras conocidas como Joan Manuel Serrat, Carlos Peguer y Mariang (La Pija y la Quinqui) y la psicóloga Rocío Ramos-Paúl.

Hoy en día parece que muchos jóvenes se quejan de que viven peor que las generaciones anteriores. El salario medio de los jóvenes es de 1.170 euros al mes y la edad de emancipación es de 30,4 años. El precio de la vivienda no lo pone fácil. De media, un joven debe destinar el 92,3% de su sueldo al alquiler si quiere vivir solo (Consejo de la Juventud). ¿Pero viven peor los jóvenes hoy o son una generación de cristal que se frustra rápidamente ante las adversidades?

Carlos Peguer y Mariang (La Pija y la Quinqui) siendo entrevistados por José Luis Sastre en 'El juicio' de La 2.

La acusación y la defensa tratarán de convencer al jurado con la participación de testimonios que contarán sus experiencias. Para tomar la decisión, los nueve ciudadanos del jurado deben escuchar atentamente a cada una de las abogadas y al amplio número de testigos que llegarán a la sala como pruebas testificales.

El problema del alquiler Durante más de una hora y media, Montserrat Nebrera intentará defender que los jóvenes no viven peor, sino que toleran menos la frustración. Para convencer al jurado contará con la participación de interesantes invitados como Carlos Peguer y Mariang (La Pija y la Quinqui), que hablarán de la adicción a las pantallas. Y es que uno de cada cinco adolescentes de 14 a 18 años en España hace un uso problemático de internet. Eso significa que interfiere de forma significativa en la vida cotidiana del adolescente, con pérdida de control, malestar psicológico o deterioro funcional, según el Ministerio de Sanidad. La conocida psicóloga Rocío Ramos-Paúl definirá el concepto "generación de cristal", acuñado hace años por la abogada que la presenta, la misma Montserrat Nebrera. También se sentará en el estrado el empresario José Elías, que hablará de cómo ven a los jóvenes los empresarios del mundo laboral. El influencer y empresario Tomás Páramo será el último testigo de Nebrera y hablará de cómo cree que enfocan los jóvenes las dificultades. Montserrat Nebrera, abogada de 'El juicio', junto a su ayudante Guillem Andrés. josep echaburu josep echaburu