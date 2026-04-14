Xi dice a Sánchez que China y España están "del lado correcto de la historia" ante la "ley de la selva"

El presidente chino, Xi Jinping, ha afirmado este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que en su opinión ha sido "gravemente socavado", y están "en el lado correcto de la historia" frente a la "ley de la selva".

Xi ha resaltado la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

Una reunión que ha comenzado con un lenguaje muy similar entre el presidente chino y Sánchez, quien ha lamentado también que el derecho internacional esté siendo socavado y ha pedido reforzar el sistema multilateral.

Xi ha expresado su satisfacción por reunirse de nuevo con Sánchez, que ha recordado que visita por cuarta vez China en cuatro años, y ha subrayado que en la primera, en 2023, ya le trasladó que ambos debían forjar unas relaciones bilaterales con determinación estratégica y lo han conseguido.

Desde entonces, y pese a la situación internacional, ha recalcado que las relaciones hispano-chinas han tenido un desarrollo estable y eso ha facilitado también una estabilidad en las relaciones entre su país y Europa.

"Los hechos han demostrado que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos", ha asegurado el ejecutivo chino.

Para Xi, en un mundo "cambiante y turbulento" el orden internacional ha sido "gravemente socavado", y ha subrayado que el hecho de cómo un país trata el derecho y el orden internacional, refleja su concepción sobre el mundo, el orden, los valores y la responsabilidad.

"Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia", ha resaltado.

Xi ha opinado que los dos países deben reforzar su comunicación, consolidar la confianza mutua, estrechar la cooperación y rechazar el regreso del mundo a "la ley de la selva", salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales".

La relación bilateral ha opinado que debe servir también para facilitar un vínculo aún más sólido entre China y la Unión Europea, ya que señaló que si ambas partes se entienden y cooperan, será en beneficio de sus sociedades y de la prosperidad de todo el mundo.

"Quiero que sepa -ha dicho Sánchez dirigiéndose a Xi- que España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, claro y predecible, y va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones", ha garantizado.

Sánchez ha explicado que los españoles son un pueblo amigable y constructivo y que España es un país con una larga historia, estable, predecible y que está convencido de que sólo ese espíritu es el que llevará a una paz duradera.

El presidente chino ha recordado la visita del pasado mes de noviembre de los reyes de España a su país, subrayado que entonces intercambio opiniones con ellos y llegaron a muchos consenso, y pidió a Sánchez que les trasladara sus saludos y sus mejores deseos.

Sánchez ha trasladado también un saludo de los reyes al presidente chino y ha afirmado que don Felipe y doña Letizia guardan con mucha gratitud esa visita.

Tras su reunión, el presidente chino ha ofrecido un almuerzo al jefe del Gobierno español al que asiste también su esposa, Begoña Gómez, y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.