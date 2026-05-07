Abascal señala que Sánchez es capaz de "robar" las elecciones: "Nos meten siete barcos para encerrarnos"
- El líder de Vox defiende que los inmigrantes sin trabajo, aunque estén en situación regular, regresen a sus países
- Abascal liga el caso mascarillas con el accidente de Adamuz
El líder de Vox, Santiago Abascal, está convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o bien "robará" las elecciones generales previstas para 2027 o impedirá su celebración. Así lo ha defendido este jueves en un mitin en Roquetas de Mar (Almería), acompañado del candidato del partido a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y rodeado de decenas de simpatizantes de la formación, que en un par de ocasiones han coreado gritos de "hijo de puta" contra el jefe del Ejecutivo.
Abascal, que ha centrado gran parte de su intervención en defender su proyecto de prioridad nacional, ha asegurado que su principal objetivo es evitar que Sánchez repita en la Moncloa y para eso ha advertido que no puede pasar lo que sucedió en 2023, entre otras cosas, que el PP "venda la piel del oso antes de cazarla".
"Esta batalla no está ganada. No hemos echado a Pedro Sánchez. Todavía tenemos que votar dentro de un año y ojalá podamos votar y no nos encontremos con algún tipo de trampa o con alguna epidemia o nos metan aquí siete barcos para encerrarnos en casa", ha defendido, en referencia al crucero holandés en el que se ha registrado un brote de hantavirus y ahora mismo se dirige hacia Canarias.
Para Abascal la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por Sánchez es una de las piezas del supuesto plan del presidente para amañar las próximas elecciones generales. "Estamos en un proceso de sustitución del pueblo español", ha remarcado, "una avalancha de gentuza que van a poder votar como vosotros", ha añadido ante un público que ha interrumpido en numerosas ocasiones su discurso con aplausos.
El líder de Vox ha defendido que el próximo 17 de mayo Andalucía se juega convertirse en una de las comunidades que se levante "contra la mafia de Pedro Sánchez" y para eso Vox debe asegurarse que el candidato del PP, Juanma Moreno, no revalida su mayoría absoluta y puede condicionar, por tanto, la formación del próximo Gobierno andaluz. De ahí que haya pedido a los asistentes que convenzan a la gente de su entorno para coger la papeleta de Vox.
Abascal ha comenzado su intervención poniendo el foco en los casos de corrupción que cercan al PSOE. "Estos días se está juzgando a la mafia de Sánchez, a Ábalos, a Koldo y a Cerdán, a los que le llevaron al poder en Ferraz después de asaltar las primarias del PSOE", ha señalado, para luego ligar estos casos con el accidente de Adamuz. "A algunos se les ocurrió la feliz idea de utilizar el dinero público también para señoritas en Renfe. Y luego no había dinero para cambiar los raíles y el tren descarriló… El ferrocarril se ha convertido en la lápida de 45 compatriotas porque la mafia de Pedro Sánchez se estaba gastando el dinero de las vías en putas", ha criticado.
Ayudas, cuando las necesitamos siempre van primero a los de fuera.
En VOX lo que queremos es sentido común, lo que queremos es prioridad
nacional y queremos..
que las viviendas, que las ayudas sociales...
...también vayan destinadas en primer lugar a los andaluces...
...porque consideramos que es una necesidad
Usted está pretendiendo engañarnos a los andaluces y decirnos que la gente
no tiene vivienda por
culpa de un chaval que llega de Senegal ustedes lo que pretenden es que miremos
a nuestros vecinos como si fueran culpables de que
no tengamos cita en el centro de salud y que el precio de la vivienda...
Usted lo que le está haciendo es el trabajo sucio al señor Moreno Bonilla
en tres años señor gavira no le he visto usted en el Parlamento decir ni
pío ni contra la sanidad privada ni
contra los fondos de inversión.
Fondo de inversión extranjero, ¿eso extranjero qué le pasa?
Eso sí le gusta, ¿verdad?
Las
banderitas para llevarle a la pulsera, pero cuando hay que defender a los
andaluces y andaluza del campo frente a Trump, se ponen ustedes
con Trump. Son ustedes ridículos si no tuvieran
esa crueldad humana.
¿Y usted aborda ahora una situación
de que prioridad nacional, prioridad andaluza, ¿en qué quedamos?
Porque usted prefiere las viviendas que se las lleven los de fuera.
No, yo prefiero
que las viviendas la tengan todos.
Dígaselo, usted muere nuestro mayor esperando una plaza de residencia que
cuesta 1.900 euros
pero la administración funciona muy rápido para 4.500 euros nos mena.
Y para eso
tiene que criminalizar a los niños, señor Gavira, para denunciar la
política del señor Modeno en materia de
criminalizar a niños...
Abascal ha defendido también su proyecto de prioridad nacional e incluso el concepto de remigración. Es decir, que los inmigrantes, aunque en situación regular, regresen a sus países si están en el paro. "Aquí no cabe nadie", ha asegurado en una provincia en la que el sector de la agricultura emplea fundamentalmente a inmigrantes y en la que Vox siempre ha cosechado muy buenos resultados. De hecho, hace cuatro años se quedaron a 3.500 papeletas de superar al PSOE y ser el segundo partido más votado.
"La receta es la prioridad nacional, aunque estén todos escandalizados", ha remarcado para cargar contra el PSOE y su propuesta de igualdad ciudadana. "Hablan de igualdad ciudadana cuando han sacado a la calle a los separatistas y han amnistiado a los terroristas. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que tienen la nacionalidad española", ha zanjado Abascal, quien ha dirigido sus principales críticas contra el PSOE, mientras el PP y Moreno, al que ha tachado de ser un "poquito vainilla", han quedado prácticamente en un segundo plano. Sobre la candidata socialista, María Jesús Montero, ha asegurado que "no tiene nada que hacer", "ni con trampas, ni poniéndose el color verde de Vox en los carteles".
"Moreno Bonilla no quiere meterse en líos"
El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha tomado antes la palabra y ha tenido un tono más duro contra Moreno. Gavira ha equiparado al PSOE y al PP, "cómplices de la ruina en la que están Andalucía y Almería", ha asegurado. "Es lo que nos jugamos el día 17. Da igual las elecciones que sean, el año que sea, hacen las mismas promesas de siempre y con el mismo resultado de siempre", ha señalado.
Gavira, que también ha incidido en la cuestión de la seguridad nacional, ha remarcado que en las elecciones los andaluces se juegan "un Gobierno que se apriete el cinturón, que haga que paguemos menos impuestos pero tengamos mejores servicios públicos y que se moje y se meta en líos". "Tenemos a Moreno Bonilla diciendo que no quiere meterse en líos, cuando lo que hace incumpliendo sus obligaciones es meter a las mujeres andaluzas en el problema de los cribados", ha censurado.