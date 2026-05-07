Abascal señala que Sánchez es capaz de "robar" las elecciones: "Nos meten siete barcos para encerrarnos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, está convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o bien "robará" las elecciones generales previstas para 2027 o impedirá su celebración. Así lo ha defendido este jueves en un mitin en Roquetas de Mar (Almería), acompañado del candidato del partido a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y rodeado de decenas de simpatizantes de la formación, que en un par de ocasiones han coreado gritos de "hijo de puta" contra el jefe del Ejecutivo.

Abascal, que ha centrado gran parte de su intervención en defender su proyecto de prioridad nacional, ha asegurado que su principal objetivo es evitar que Sánchez repita en la Moncloa y para eso ha advertido que no puede pasar lo que sucedió en 2023, entre otras cosas, que el PP "venda la piel del oso antes de cazarla".

"Esta batalla no está ganada. No hemos echado a Pedro Sánchez. Todavía tenemos que votar dentro de un año y ojalá podamos votar y no nos encontremos con algún tipo de trampa o con alguna epidemia o nos metan aquí siete barcos para encerrarnos en casa", ha defendido, en referencia al crucero holandés en el que se ha registrado un brote de hantavirus y ahora mismo se dirige hacia Canarias.

Para Abascal la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por Sánchez es una de las piezas del supuesto plan del presidente para amañar las próximas elecciones generales. "Estamos en un proceso de sustitución del pueblo español", ha remarcado, "una avalancha de gentuza que van a poder votar como vosotros", ha añadido ante un público que ha interrumpido en numerosas ocasiones su discurso con aplausos.

El líder de Vox ha defendido que el próximo 17 de mayo Andalucía se juega convertirse en una de las comunidades que se levante "contra la mafia de Pedro Sánchez" y para eso Vox debe asegurarse que el candidato del PP, Juanma Moreno, no revalida su mayoría absoluta y puede condicionar, por tanto, la formación del próximo Gobierno andaluz. De ahí que haya pedido a los asistentes que convenzan a la gente de su entorno para coger la papeleta de Vox.

Abascal ha comenzado su intervención poniendo el foco en los casos de corrupción que cercan al PSOE. "Estos días se está juzgando a la mafia de Sánchez, a Ábalos, a Koldo y a Cerdán, a los que le llevaron al poder en Ferraz después de asaltar las primarias del PSOE", ha señalado, para luego ligar estos casos con el accidente de Adamuz. "A algunos se les ocurrió la feliz idea de utilizar el dinero público también para señoritas en Renfe. Y luego no había dinero para cambiar los raíles y el tren descarriló… El ferrocarril se ha convertido en la lápida de 45 compatriotas porque la mafia de Pedro Sánchez se estaba gastando el dinero de las vías en putas", ha criticado.

01.23 min Transcripción completa Ayudas, cuando las necesitamos siempre van primero a los de fuera. En VOX lo que queremos es sentido común, lo que queremos es prioridad nacional y queremos.. que las viviendas, que las ayudas sociales... ...también vayan destinadas en primer lugar a los andaluces... ...porque consideramos que es una necesidad Usted está pretendiendo engañarnos a los andaluces y decirnos que la gente no tiene vivienda por culpa de un chaval que llega de Senegal ustedes lo que pretenden es que miremos a nuestros vecinos como si fueran culpables de que no tengamos cita en el centro de salud y que el precio de la vivienda... Usted lo que le está haciendo es el trabajo sucio al señor Moreno Bonilla en tres años señor gavira no le he visto usted en el Parlamento decir ni pío ni contra la sanidad privada ni contra los fondos de inversión. Fondo de inversión extranjero, ¿eso extranjero qué le pasa? Eso sí le gusta, ¿verdad? Las banderitas para llevarle a la pulsera, pero cuando hay que defender a los andaluces y andaluza del campo frente a Trump, se ponen ustedes con Trump. Son ustedes ridículos si no tuvieran esa crueldad humana. ¿Y usted aborda ahora una situación de que prioridad nacional, prioridad andaluza, ¿en qué quedamos? Porque usted prefiere las viviendas que se las lleven los de fuera. No, yo prefiero que las viviendas la tengan todos. Dígaselo, usted muere nuestro mayor esperando una plaza de residencia que cuesta 1.900 euros pero la administración funciona muy rápido para 4.500 euros nos mena. Y para eso tiene que criminalizar a los niños, señor Gavira, para denunciar la política del señor Modeno en materia de criminalizar a niños... Vox defiende en el debate la "prioridad nacional" y los partidos de izquierda lo califican de racista

Abascal ha defendido también su proyecto de prioridad nacional e incluso el concepto de remigración. Es decir, que los inmigrantes, aunque en situación regular, regresen a sus países si están en el paro. "Aquí no cabe nadie", ha asegurado en una provincia en la que el sector de la agricultura emplea fundamentalmente a inmigrantes y en la que Vox siempre ha cosechado muy buenos resultados. De hecho, hace cuatro años se quedaron a 3.500 papeletas de superar al PSOE y ser el segundo partido más votado.

"La receta es la prioridad nacional, aunque estén todos escandalizados", ha remarcado para cargar contra el PSOE y su propuesta de igualdad ciudadana. "Hablan de igualdad ciudadana cuando han sacado a la calle a los separatistas y han amnistiado a los terroristas. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que tienen la nacionalidad española", ha zanjado Abascal, quien ha dirigido sus principales críticas contra el PSOE, mientras el PP y Moreno, al que ha tachado de ser un "poquito vainilla", han quedado prácticamente en un segundo plano. Sobre la candidata socialista, María Jesús Montero, ha asegurado que "no tiene nada que hacer", "ni con trampas, ni poniéndose el color verde de Vox en los carteles".