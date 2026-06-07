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Les notícies de RTVE Catalunya

Els catalans aïllats pel hantavirus seguiran la quarentena a casa

  • Els 5 creueristes catalans del MV Hondius en observació al Gómez Ulla de Madrid donen negatiu i ja han rebut l'alta
  • Seguiran en situació d'aïllament als seus domicilis amb mesures de protecció fins a completar els 42 dies que marca el protocol
Les autoritats sanitàries desinfecten els passatgers del MV Hondius en el moment de desembarcar a les Canàries el dia 10 de maig
Les autoritats sanitàries desinfecten els passatgers del MV Hondius en el moment de desembarcar a les Canàries el dia 10 de maig Arturo Rodriguez Arturo Rodriguez (AP)
Roger Franco

Els 5 passatgers catalans del vaixell MV Hondius ja han rebut l'alta després que dissabte tornessin a donar negatiu a la prova d'hantavirus. Ara continuaran l'aïllament preventiu a casa, segons ha confirmat el Departament de Salut.

Els afectats han sortit de l'hospital Gómez Ulla de Madrid "asimptomàtics i en bon estat en general". D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, a partir d'ara hauran de seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, durant 14 dies fins a completar els 42 dies que fixa el protocol sanitari.

Durant aquest temps se'ls farà un seguiment actiu epidemiològic i clínic conjunt per part de Salut Pública i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. El protocol estableix dos controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, com febre, tos, dificultat respiratòria, dolors musculars, vòmits, diarrea o lumbàlgia.

Hantavirus: la dona aïllada al Clínic dona negatiu en la prova PCR
Hantavirus: la dona aïllada al Clínic dona negatiu en la prova PCR

Si durant aquestes properes dues setmanes no manifesten cap problema de salut compatible amb l'hantavirus, a partir del 21 de juny ja podran fer vida normal.

Els domicilis dels contactes estrets de casos d'hantavirus hauran de complir requisits específics, com disposar d'una habitació individual ben ventilada i bany propi. A banda, Salut remarca que el dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.

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