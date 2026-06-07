Els catalans aïllats pel hantavirus seguiran la quarentena a casa
- Els 5 creueristes catalans del MV Hondius en observació al Gómez Ulla de Madrid donen negatiu i ja han rebut l'alta
- Seguiran en situació d'aïllament als seus domicilis amb mesures de protecció fins a completar els 42 dies que marca el protocol
Els 5 passatgers catalans del vaixell MV Hondius ja han rebut l'alta després que dissabte tornessin a donar negatiu a la prova d'hantavirus. Ara continuaran l'aïllament preventiu a casa, segons ha confirmat el Departament de Salut.
“🦠 Els 5 catalans del creuer MV Hondius donen negatiu a la prova d'hantavirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 7, 2026
😷 Podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció, i acabaran del tot la quarentena el 21 de juny pic.twitter.com/4GzIXzRFQM“
Els afectats han sortit de l'hospital Gómez Ulla de Madrid "asimptomàtics i en bon estat en general". D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, a partir d'ara hauran de seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, durant 14 dies fins a completar els 42 dies que fixa el protocol sanitari.
Durant aquest temps se'ls farà un seguiment actiu epidemiològic i clínic conjunt per part de Salut Pública i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. El protocol estableix dos controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia, com febre, tos, dificultat respiratòria, dolors musculars, vòmits, diarrea o lumbàlgia.
Si durant aquestes properes dues setmanes no manifesten cap problema de salut compatible amb l'hantavirus, a partir del 21 de juny ja podran fer vida normal.
Els domicilis dels contactes estrets de casos d'hantavirus hauran de complir requisits específics, com disposar d'una habitació individual ben ventilada i bany propi. A banda, Salut remarca que el dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.