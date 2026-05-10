Hantavirus: en observació al Clínic una dona que no té símptomes
- Els 14 passatgers espanyols de l'Hondius, 5 dels quals catalans, són asimptomàtics i inicien una quarentena al Gómez Ulla de Madrid
- Sanitat confirma que s'han repatriat 76 creueristes als Països Baixos, el Regne Unit, França, Canadà, Turquia i Irlanda
A les pròximes hores s'ha de donar a conèxier el resultat de la doble prova PCR, en sang i saliva, que ha de determinar si la veïna de Barcelona identificada com a contacte d'una de les víctimes mortals del brot d'hantavirus està contagiada. El test es fa en un laboratori de microbiologia especialitzat de Madrid i en cas que el resultat sigui negatiu se li repetirà al cap de 7 dies.
L'escenari canvia si la PCR surt positiva. En cas de no manifestar símptomes, no canviarà res i es continuarà supervisant l'estat de salut de la dona. Però si surt positiva i apareixen símptomes de la malaltia s'adoptaran més mesures.
La dona va ingressar al Clínic dissabte al voltant d'un quart d'una del migdia i té la consideració només de contacte i no de pacient. Pot arribar a estar en "observació i aïllament" entre 3 i 6 setmanes, el període d'incubació des del contacte amb el virus fins al desenvolupament de símptomes. Durant tot aquest temps estarà sota la supervisió de professionals especialitzats i en cas que la primera PCR doni un resultat negatiu se li tornaria a fer la prova d'aquí a una setmana.
Segons la investigació epidemiològica, la dona ha tingut un grau d'exposició baix al virus. Inicialment no s'havia identificat com a possible contacte per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància en va dificultar la localització. D'acord amb el protocol aprovat divendres, però, es considera que la dona compleix els criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes.
Repatriació dels passatgers de l'Hondius
Tot plegat després que durant aquest diumenge s'ha desplegat el dispositiu per tornar a casa els 147 passatgers del creuer, que han desembarcat en grups a Tenerife. Després, enmig de fortes mesures de seguretat i protecció sanitària, cada contingent s'ha distribuït en diferents avions per traslladar-los als seus països d'origen. A bord de l'Hondius hi anaven creueristes de 23 nacionalitats diferents.
Els 14 passatgers espanyols, entre els quals 5 catalans, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on han iniciat una quarantena que s'allargarà més o menys en funció de l'evolució de la situació. El seu periple ha començat al matí quan han estat els primers en ser evacuats del vaixell i els han portat en autobusos de la Unitat Militar d'Emergències fins a l'aeroport de Tenerife Sud.
Des d'allà han volat fins a la base aèria de Torrejón d'Ardoz i, posteriorment, nou tram per carretera fins al Gómez Ulla de Madrid. Tal com preveu el protocol, en aquest centre sanitari se'ls faran proves PCR per determinar si estan infectats amb el hantavirus. Segons els epidemiòlegs que els han atès just abans de trepitjar territori espanyol, cap dels passatgers espanyols presentava símptomes que facin sospitar que han contret el virus.
En canvi, el primer ministre francès ha informat que un dels 5 ciutadans francesos evacuats aquest diumenge ha manifestat símptomes compatibles amb la infecció. Sébastian Lecornu ha explicat que tots seran sotmesos a proves diagnòstiques i se'ls farà una avaluació completa del seu estat de salut.
El ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 passatgers del port de Granadilla de Abona i que aquest diumenge s'han noliejat vols cap als Països Baixos (amb 26 persones), el Regne Unit (22), França (5), Canadà (4), Turquia (3) i Irlanda (2). Els propers en sortir aniran als Estats Units i Austràlia. La previsió és que el dispositiu es mantingui actiu fins dilluns.
Pel que va al vaixell, s'estarà unes hores a les Canàries per repostar i la tripulació té previst reprendre dilluns la travessia amb rumb cap als Països Baixos on calcula arribar-hi en 5 dies. Allà la nau serà sotmesa a un profund procés de desinfecció.