Hantavirus: el Clínic acull una dona que no té símptomes i estarà en observació
- El director assistencial de l'hospital explica que se li farà una prova PCR i el resultat es coneixerà en unes 24 hores
- L'OMS eleva a 6 els casos confirmats vinculats al creuer que està previst que arribi la propera matinada a les Canàries
L'Hospital Clínic ha informat que una dona que resideix a Catalunya, i que s'ha confinat per haver estat en contacte amb una dona holandesa que va acabar morint d'hantavirus a Sud-àfrica, ingressarà a les pròximes hores en una habituació individual del centre hospitalari per quedar en "observació i aïllament" entre 3 i 6 setmanes.
Segons Toni Castells, director assistencial de l'hospital, la dona té condició de "contacte" i no de "pacient" i estarà controlada en tot moment per professionals especialitzats. El centre li practicarà aquest mateix dissabte una PCR i el resultat es coneixerà en unes 24 hores. Si és negatiu, la prova es repetirà al cap de 7 dies. El doctor també ha volgut deixar clar que ha tingut un grau d'exposició baix al virus.
"L'@hospitalclinic assegura que la dona identificada com a contacte per proximitat a una persona infectada amb hantavirus no té símptomes i només està en "observació i vigilància"
Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió. Aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat divendres al matí, però, es considera que la dona compleix els criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes.
El brot està sota control
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a 6 els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius. També indica que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones "dubtoses" de tenir hantavirus seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el 14 d'abril i es troba actualment "estable i aïllat".
"Fins al 8 de maig, s'han notificat un total de 8 persones infectades, 3 de les quals han mort. Les autoritats sanitàries han confirmat que 6 casos corresponen a la variant del virus dels Andes", i reiteren que el risc per a la salut pública "és baix".
Un cas que s'havia informat anteriorment com a sospitós d'hantavirus s'ha descartat després de donar negatiu a la prova del virus dels Andes (ANDV), segons explica en el seu darrer comunicat l'OMS, que precisa que hi ha 4 pacients hospitalitzats amb hantavirus: un a l'UCI a Johannesburg, a Sud-àfrica; dos als Països Baixos i l'últim a Zurich, a Suïssa.
Mentrestant, s'ha contactat amb la totalitat dels passatgers del vol de KLM entre l'illa de Santa Helena i Sud-àfrica, on viatjava un dels casos confirmats d'hantavirus (una dona holandesa) i que finalment va morir. Fins ara s'han identificat 75 contactes a Sud-àfrica, dels quals 42 han estat seguits per les autoritats nacionals i es troben actualment sota monitoratge.