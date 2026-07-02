La OMS da por concluido el brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud ha dado por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, después de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus. Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.

Aunque el brote ha finalizado, Tedros ha indicado que la OMS seguirá colaborando con los gobiernos y sus socios para profundizar en el conocimiento de este brote y del hantavirus en general. "También estamos coordinando un estudio con la participación de 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que contribuirá al desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes", ha apuntado el director general.

Tedros ha vuelto a agradecer a España por apoyar la respuesta al brote, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional: "Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y, especialmente, España, que demostró una olidaridad increíble al apoyar el desembarque y la repatriación seguros de pasajeros y tripulación en Tenerife", ha finalizado.