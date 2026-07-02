La OMS da por concluido el brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius
- El último contacto de una persona expuesta al virus ha finalizado su periodo de cuarentena dando negativo
- La OMS concluye que el número total de casos relacionados con el brote son trece, incluidos los tres fallecidos
La Organización Mundial de la Salud ha dado por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, después de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.
"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus. Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.
Aunque el brote ha finalizado, Tedros ha indicado que la OMS seguirá colaborando con los gobiernos y sus socios para profundizar en el conocimiento de este brote y del hantavirus en general. "También estamos coordinando un estudio con la participación de 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que contribuirá al desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes", ha apuntado el director general.
Tedros ha vuelto a agradecer a España por apoyar la respuesta al brote, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional: "Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y, especialmente, España, que demostró una olidaridad increíble al apoyar el desembarque y la repatriación seguros de pasajeros y tripulación en Tenerife", ha finalizado.
El Ministerio de Sanidad dio por cerrada la gestión del brote el 20 de junio
El pasado 20 de junio, el Ministerio de Sanidad dio por cerrada la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían bajo vigilancia habían completado el periodo de cuarentena establecido y habían dado negativo en las pruebas PCR, por lo que pudieron retomar su actividad habitual.
En España se confirmaron dos casos, aunque ambos pacientes recibieron el alta hospitalaria. Tras concluir las cuarentenas, confirmarse los resultados negativos de las personas en seguimiento y concederse el alta a los dos pacientes, el Ministerio dio por finalizada la crisis sanitaria vinculada al crucero 'MV Hondius'.
El 16 de junio recibió el alta el último paciente ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por infección por hantavirus. Se trataba del segundo paciente con positivo entre los 14 españoles del crucero MV Hondius (13 pasajeros y un tripulante) que habían sido aislados. El primero fue un hombre de 70 años, cuyo caso fue detectado el 11 de mayo. Recibió el alta el pasado 4 de junio tras recuperarse en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.