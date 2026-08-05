Horario y dónde ver el Descenso Internacional del Sella 2026

El Descenso Internacional del Sella celebrará su 88.ª edición el próximo sábado 8 de agosto, una cita que volverá a reunir a miles de aficionados y a algunos de los mejores especialistas del piragüismo. La jornada arrancará a las 10:00 horas con el tradicional desfile de participantes por las calles de Arriondas, uno de los momentos más emblemáticos del evento antes del inicio de la competición.

Descenso Internacional del Sella: cómo seguir en directoEFE

Dos horas más tarde se dará la salida oficial desde Arriondas, cuando la palista Sara Ouzande sea la encargada de levantar el tradicional cepo que marca el comienzo de la prueba. La organización espera reunir en esta edición a cerca de 1.300 deportistas repartidos en unas 800 embarcaciones, con especial atención a varias de las parejas favoritas que protagonizaron un emocionante desenlace el pasado año y que volverán a luchar por la victoria.

La cuenta atrás para la prueba comenzó el pasado mes de julio con la presentación oficial celebrada en el Real Club de Tenis de Oviedo. El acto reunió a representantes de la organización, patrocinadores e invitados, además de confirmar que el pregón correrá a cargo de Santi Cazorla. Mientras tanto, en Ribadesella, la plaza Reina María Cristina volverá a instalar una pantalla gigante para que el público pueda seguir en directo la evolución de la competición desde la llegada.