UEFA responde con dureza a Infantino tras el anuncio de la FIFA de cancelar su intento de privatizar el Mundial
- El estamento europeo, tajante con un intento de venta de acciones que ''dista mucho de ser transparente''
- No descartan ninguna opción y afirman que ''Infantino ha perdido toda su confianza''
La decisión de Infantino de dar marcha atrás a su idea de privatizar el Mundial no parece que vaya a quedarse simplemente en eso. Horas después del comunicado emitido por FIFA, la UEFA se ha congratulado de la decisión, pero ha dejado un mensaje muy duro contra el máximo mandatorio de FIFA. La organización europea reclama que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, tramitados por la vía rápida".
La falta de transparencia, clave para la UEFA
El principal estamento del fútbol europeo lamentó que esta fuese una decisión ''turbia, opaca y a las espaldas de todos; muy alejada de los términos de transparencia que Infantino dijo que iba a cumplir cuando fue elegido presidente en 2016''.
UEFA tampoco descarta ninguna medida que puede suponer la marcha de Infantino como presidente de la Federación Internacional de Fútbol. ''En los próximos días y semanas, UEFA y el resto de confederaciones trabajarán para descubrir como se ha llegado a este punto y trazaremos un plan para evitar que esto vuelva a suceder. Esta revisión debe ser profunda y fundamental, por lo que ninguna opción debe descartarse. La actual presidencia de la FIFA ha perdido no solo la confianza de la UEFA si no la de muchos miembros del fútbol mundial.''
La UEFA, además de confirmar que todas sus federaciones rechazaron la oferta ya que ''su intención es defender el fútbol'', también mostró agradecimiento desde los fans hasta los Primeros Ministros que mostraron su repulsa a esta idea, ya que, según UEFA, el ''fútbol no está en venta''.
Nuevas formas de distribuir un dinero que la FIFA mantiene en reserva
UEFA desveló además en este comunicado que no solo quieren palabras, también hechos. La Federación de Fútbol Europeo asegura que ''los 5.000 millones de euros que FIFA tiene en reserva no ha sido utilizado en beneficio del fútbol.'' En el escrito, también anuncia que ''comenzarán a trabajar para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa FIFA Forward''.
"Esta es una victoria para todo el fútbol. Pero no debe ser el final de la historia. La propuesta ya se ha cancelado. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar". Con esa contundente frase concluye el duro comunicado de UEFA ante una de las decisiones que podía haber puesto en jaque la transparencia del fútbol por parte de la FIFA.