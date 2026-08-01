UEFA responde con dureza a Infantino tras el anuncio de la FIFA de cancelar su intento de privatizar el Mundial

La decisión de Infantino de dar marcha atrás a su idea de privatizar el Mundial no parece que vaya a quedarse simplemente en eso. Horas después del comunicado emitido por FIFA, la UEFA se ha congratulado de la decisión, pero ha dejado un mensaje muy duro contra el máximo mandatorio de FIFA. La organización europea reclama que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, tramitados por la vía rápida".

Infantino da marcha atrás y anula su propuesta de privatizar el Mundial: "El proyecto ha generado divisiones"

La falta de transparencia, clave para la UEFA

El principal estamento del fútbol europeo lamentó que esta fuese una decisión ''turbia, opaca y a las espaldas de todos; muy alejada de los términos de transparencia que Infantino dijo que iba a cumplir cuando fue elegido presidente en 2016''.

UEFA tampoco descarta ninguna medida que puede suponer la marcha de Infantino como presidente de la Federación Internacional de Fútbol. ''En los próximos días y semanas, UEFA y el resto de confederaciones trabajarán para descubrir como se ha llegado a este punto y trazaremos un plan para evitar que esto vuelva a suceder. Esta revisión debe ser profunda y fundamental, por lo que ninguna opción debe descartarse. La actual presidencia de la FIFA ha perdido no solo la confianza de la UEFA si no la de muchos miembros del fútbol mundial.''

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La UEFA, además de confirmar que todas sus federaciones rechazaron la oferta ya que ''su intención es defender el fútbol'', también mostró agradecimiento desde los fans hasta los Primeros Ministros que mostraron su repulsa a esta idea, ya que, según UEFA, el ''fútbol no está en venta''.