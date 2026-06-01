Las instituciones vascas optan por presentar una candidatura conjunta para el Mundial de Fútbol 2030

Después de analizar "las elevadas exigencias de la FIFA", las instituciones vascas han decidido seguir adelante en el proceso de selección de cara al Mundial 2030. Pero lo hacen bajo una lista de condiciones que plantean al máximo organismo rector del fútbol. La principal es una candidatura de sede conjunta de las ciudades de Bilbao y Donostia. Así se lo han trasladado a la FIFA en la documentación enviada el pasado 31 de mayo, dentro de los plazos establecidos. Es una decisión que han tomado el Gobierno Vasco, las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián y ambos clubes de fútbol: Athletic y Real Sociedad.

Las instituciones vascas aseguran que llevan cuatro años trabajando de forma seria para ser sedes del Mundial 2030. Y que han realizado los estudios y análisis de las exigencias y condiciones de la organización "anteponiendo el interés general y la perspectiva de país". La sede única implica también un único presupuesto y que se jueguen dos partidos en cada estadio: San Mamés y Anoeta. Todos ellos, recoge la propuesta, en la fase de grupos.

No a cualquier precio Desde el Gobierno Vasco, la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha señalado que Euskadi reitera su compromiso con el Mundial 2030 y que ha cumplido con los requerimientos de la FIFA al entregar la documentación y las propuestas económicas en el plazo fijado. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha advertido que "Donostia no se vende". Ha puesto el acento en la vida cotidiana, en el respeto de la identidad de la ciudad y en los eventos culturales. Considera que no se deben hacer cambios normativos, exenciones, ni exclusividades. Eso es importante a la hora de gestionar un evento de esta magnitud, ha dicho. Es una negociación y de ahí tiene que salir el mejor Mundial posible para Donostia, si es que sale. "Nuestro trabajo es pelearlo". "Queríamos el Mundial de Fútbol de 2030 y queremos el Mundial" ha remarcado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Pero no a cualquier precio ni en cualquiera de las condiciones, ha añadido. Ha recordado algunas cuestiones que el ayuntamiento planteó a la FIFA en 2024, sobre las inversiones, la exclusividad o el uso del euskera. Aburto ha señalado que en la salida del Tour de Francia de 2023 , las siete instituciones vascas implicadas realizaron una inversión de 12 millones de euros. En este caso la cantidad es mucho mayor, lo que implica, según Aburto, una mayor prudencia.